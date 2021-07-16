Не все умеют легко и ненавязчиво флиртовать. Но нередко это дано от природы.

Согласись, без флирта наша жизнь была бы серой и скучной. Флирт помогает нам разрядить обстановку на работе и весело провести время после нее. Даже если ты уже не одинока, легкий флирт вполне может украсить твои суровые будни. Ведь флирт вовсе не обязывает нас к серьезным отношениям, тем более, к сексу!

Как пишет "ФАН", сразу три знака Зодиака наделены искусством флирта практически с рождения. Предлагаем узнать, какие именно:

Овен

Этим людям даже не нужно пытаться флиртовать и проявлять кокетство. Главные их козыри - отличное чувство юмора и уверенность в себе. Именно этим они очаровывают окружающих.

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С помощью харизмы и обаяния Овны с легкостью восхищают собеседника.

Близнецы

Эти люди будут кокетничать только с теми, кто им по-настоящему интересен. Представители этого знака являются мастерами флирта.

Стрелец

Их секрет заключается в таланте влюблять в себя людей без особых усилий. Им очень просто находить общий язык с любым человеком, а флирт для них, как вызов себе.

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Автор: Иван Бойко