Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет разные знаки Зодиака и что делать, чтобы не навлечь неприятностей.

С 30 января и до 21 февраля Меркурий будет пребывать в ретроградном движении.

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет разные знаки Зодиака и что делать, чтобы не навлечь неприятностей, пишет dailyhoro.

Овен

Меркурий разворачивается в 11 доме друзей, поэтому Овнов ждет много встречи с давними знакомыми. Период благоприятен для исправления старых ошибок и завершения ранее начатых дел.

У Тельцов Меркурий развернется в 10 доме карьеры. Тельцы могут задуматься о смене деятельности или получить предложение вернуться на старую работу.

Близнецы

У Близнецов Меркурий перейдет в обратное движение в 9 доме обучения. Хороший период для освоения новой профессии, обучения, прохождения различных курсов.

Рак

Меркурий развернется в 8 доме гороскопа, отвечающем за финансы. Хорошо в это время выплатить кредиты и рассчитаться со всеми долгами. Возможны благоприятные перемены на любовном фронте.

Лев

Меркурий в 7 доме гороскопа будет возвращать Львов к бывшим партнерам. Здесь могут произойти судебные бракоразводные процессы, раздел имущества или встречи с людьми, оставшимися в прошлом. Львы могут также заниматься продлением контрактов, возобновлять связи с клиентами или партнерами.

Дева

У Дев Меркурий станет ретроградным в 6 доме гороскопа, который отвечает за работу. Вам могут поступать предложения о возврате на предыдущую работу либо же перейти на новое место. Хорошее время для различной работы по дому.

Весы

У Весов Меркурий развернется в 5 доме гороскопа. Весы могут встретить старую любовь либо же возобновить отношения с давними знакомыми.

Скорпион

Меркурий начнет ретроградное движение в 4 доме гороскопа, отвечающем за дом. В этот период Скорпионы могут посвятить себя ремонту своего жилища, перестановке мебели. Хорошо в это время планировать и совершать новые покупки.

Стрелец

Стрельцы почувствуют влияние Меркурия в сфере обучения. Отличный период для переквалификации и освоения новой профессии.

Козерог

У Козерогов Меркурий развернется во 2 доме гороскопа, отвечающем за финансы. Хорошо в это время возвращать долги и искать новые источники дохода.

Водолей

Водолеи почувствуют влияние ретроградного Меркурия в 1 доме гороскопа, который отвечает за внешность. Отличное время для смены имиджа или возврату к старому образу.

Рыбы

У Рыб Меркурий развернется в 12 доме гороскопа, который отвечает за прошлое. В это время могут вскрыться ошибки прошлого. Учитесь его отпускать.

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Автор: УНИАН