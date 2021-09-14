Влад Росс прокомментировал уход Путина на самоизоляцию.

В жизни президента Российской Федерации Владимира Путина скоро включится последний Соляр.

Смерть Путина неизбежна, спрогнозировал астролог Влад Росс на своей странице в Facebook, комментируя уход российского лидера на изоляцию.

"Путин уходит в бункер на самоизоляцию! Скоро включится его последний Соляр 7 октября! Смерть неизбежна!" – написал эксперт.

Слово Соляр происходит от латинского Sol – "Солнце". Соляром называют гороскоп, который описывает и формирует для человека картину будущего года.

В ноябре-декабре в РФ могут разгореться массовые акции протеста, рассказал Влад Росс "Главреду". Астролог предупредил, что в это время в стране возможен "дворцовый переворот", и Путину грозит отравление.

"...Именно тогда сложится жесткий аспект между Ураном и Сатурном: Россия эгрегориально связана со знаком Водолея, а Водолеем управляют именно эти две планеты. Когда Уран и Сатурн находятся в жестком квадрате, какое-то неожиданное событие может поднять народ на бунт, и этот бунт будет способен снести нынешнюю российскую власть", – добавил собеседник.

В январе Влад Росс говорил, что, скорее всего, Владимир Путин умрет в 2022 году. По его словам, годовой Соляр российского президента включится в день его рождения, то есть 7 октября 2020-го, и это свидетельствует о том, что он станет последним в жизни Путина.

Астролог отмечал что, что главу России может убить рак.

"...По последним данным, у него рак кишечника, который перетек в рак позвоночника, метастазы уже разошлись по всему телу. Четвертая степень рака", – говорил эксперт.

В Кремле утверждали, что у Путина нет проблем со здоровьем.

Напомним, утром 14 сентября стало известно, что Владимир Путин ушел на самоизоляцию, поскольку у кого-то из его окружения диагностирован коронавирус COVID-19. Примечательно, что несколько месяцев назад глава РФ вакцинировался от коронавируса российской вакциной.

Позже пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сказал, что Путин сдал тест на COVID-19. Спикер утверждал, что по результатам теста президент России "абсолютно здоров".

По официальным данным, Путин родился 7 октября 1952 года в советском городе Ленинград. Сейчас город является частью России и называется Санкт-Петербург. Ходят слухи, что в официальной биографии Путина указана ненастоящая дата рождения.

Автор: Екатерина Присяжнюк