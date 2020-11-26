Главным счастливчиком декабря станет Стрелец.

Последний месяц 2020 года уже на пороге. Астрологи рассказали, кому повезет в декабре такого сложного 2020-го года.

Об этом пишет slovofraza.

Главным счастливчиком декабря станет Стрелец. Во-первых, у них будет достаточно денег, чтобы тратить их на себя, не экономя. Во-вторых, им будут удаваться все рискованные и спонтанные затеи. Стрельцам не придется прикладывать усилия для успеха – им будет везти на ровном месте.

СКОРПИОН

6 декабря трин Нептуна и Венеры в Скорпионе принесет удачу в любви и деньгах людям этого знака. Им будет везти в любви, потому что они будут магнетически притягательными, и, одновременно, очень чувствительными к другим людям. Они будут видеть, кто их по-настоящему любит. Что не помешает им иметь невероятную интуицию на деньги. В деньгах они будут просто сказочно везучими – деньги будут приходить к ним сами, а Скорпионы будут чувствовать, где в какой момент нужно оказаться.

КОЗЕРОГ

В самом конце месяца, 25 декабря трин Урана и Меркурия в Козероге сделает Козерогов везучими. Их удача будет неожиданной и молниеносной – еще минуту назад жизнь была обычной и предсказуемой, и вдруг все поменялось и Козероги только потом осознали, что им крупно повезло.

Трин Меркурий-Уран связан с новым полезным знакомством, неожиданным озарением, удачной интеллектуальной находкой, успехом в учебе, встречей или новостями в крайне нужный момент, удачной поездкой или переездом, а также удачным онлайн бизнесом. Может в один миг поменяться к лучшему социальный статус, место жительства, заработок, поведение, жизненная позиция и даже внешность.

ЛЕВ

Кроме Козерогов, 25 декабря трин Урана и Меркурия принесет пользу Львам. У них тоже произойдет резкая трансформация личности из-за неожиданности, с которой они столкнутся. Но их удача будет более узконаправленной и скажется, в основном, на рабочих моментах. Например, Львы перейдут на лучшее место.

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Автор: УНИАН