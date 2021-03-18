Весеннее Равноденствие соответствует началу Весны и по аналогии принято в астрологии – начало Зодиака.

Важнейшее астрологическое событие года – Весеннее Равноденствие 20 марта в 11:38 по киевскому времени – ингрессия Солнца в знак Овна. Точка 0º Овна имеет ключевое значение в Астрологии, поскольку наша жизнь очень сильно связана с годичным циклом движения источника жизни - Солнца. Знаки Зодиака отражают солнечно-земные связи, ритмы Солнечной системы, поэтому астрологи работают именно с ними.

Представляя Зодиак в виде круга, состоящего из 12-ти секторов – знаков Зодиака – по 30° каждый, и учитывая направление их расположения против часовой стрелки, астрология берет за основу базовые утверждения, что точки равноденствий и точки солнцестояний разделяют Зодиак на 4 сектора, каждая из этих точек является началом очередного времени года в природе и так же определяет начало проявления каждой из 4 -х стихий, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеПоцелуи этих знаков Зодиака вы не забудете никогдаВесеннее Равноденствие соответствует началу Весны и по аналогии принято в астрологии – начало Зодиака. Это точка 0° знака Овен. Учитывая, что это Огненный знак, можно отметить аналогию соответствия начала Зодиака началу цикла взаимодействия стихий. Это экзальтация Солнца – сильный статус в Овне. Весна, пробуждение природы от зимнего сна, увеличение продолжительности светлого времени суток, повышение температуры – все это наиболее ярко характеризует Огненную стихию знака Овен.

Знак Овен связывают с такими значениями, как бодрость, лидерство, цикличность, искренность, целеустремленность, самостоятельность, прямолинейность, импульсивность. Знак Овен является знаком мужества, духовной и физической силы, энергии, борьбы. Другими словами, Весеннее Равноденствие и нахождение Солнца в этот день на нулевом градусе знака Овен – это период обновления в природе, является первичным импульсом, который наиболее активен и ярок, полон жизни и энергии. В день Весеннего Равноденствия, все живое возрождается вновь - оживляется и развивается.

В разные годы дата и время Весеннего Равноденствия (переход Солнца из знака Рыбы в Овен) может незначительно сдвигаться. В этом году событие наступает 20 марта в 11:38 по киевскому времени – день, когда продолжительность дня и ночи будут одинаковыми, после чего, день становится длиннее ночи, природные ритмы меняются. Появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни, впустить в свою жизнь ветер добрых перемен, открыть себя для новой жизни. В этот день Луна находится в знаке Близнецы, в гармоничном аспекте с Солнцем, способствует общению, гармоничной коммуникации, усилению интеллектуальных возможностей.

Изменения 2021 года будут ощущаться очень после 20 марта 2021 года - астрономического Нового года, дня Весеннего Равноденствия. До 2021 года господствовала земная стихии – эпоха материализма. 21 декабря 2020 года земная стихия сменяется воздушной – Соединение Сатурна и Юпитера в Водолее открыло новый 200 летний цикл – каждые 20 лет соединения этих планет-гигантов будут происходить в знаках стихии воздуха.

Венера, управляющая сферой взаимоотношений, финансовыми вопросами, также входит в знак Овна 21 марта в 16:17 по киевскому времени. Формируется соединение, точный аспект – 26 марта в 08:58 утра. Но ощущаться энергия аспекта будет с 21 марта и до конца месяца. Венера в Овне имеет статус изгнания - в партнерстве возникают сложности из-за нежелания идти на компромисс, бросания из крайности в крайность. В этот период не хватает дипломатичности во взаимоотношениях, гармонии и равновесия в любви. Большая вероятность их разрыва и завершения, если отношения долгое время были на гране. Проблемы в период с 21 марта по 14 апреля возникают из-за того, что многие люди полностью поглощены своими чувствами и желаниями, забывая о партнере, игнорируя его мнение и интересы.

Чтобы не упустить благоприятные возможности периода движения Солнца по знаку Овна – с 20 марта по 19 апреля, не делайте поспешные заключения о своих чувствах. В этот период часто будут возникать проблемы с выбором. Сдерживайте себя в высказываниях, доверяйте партнеру, иначе семейные, деловые, романтические отношения могут испортиться.

При правильной оценке существующей ситуации, осторожности, третья декада марта и первые две декады апреля могут быть очень продуктивными. Это для всех людей – период проверки на взрослость. Овен - это ребенок Зодиака, первый знак зоны Созидания, т.е. тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок, с чего все начинается. Овен принадлежат к кардинальному кресту, что так же объясняет активность, как наиболее характерное качество зоны Созидания.

Движение Солнца и Венеры по Овну, особенно в период с 20 по 31 марта, придает людям оптимизм, любовь ко всему новому, радостность и беззаботность, стремление ко всему праздничному, яркому, подталкивает к демонстративному проявлению чувств. Неудачный опыт взаимоотношений в этот период, может привести к серьезным проблемам в будущем. Самым неприятным последствием для мужчин является то, что сомнения и нерешительность в выборе женщины, может привести к одиночеству. Многие в этот период находятся в состоянии «хочу чего – не знаю кого». Женщинам энергия транзитного аспекта соединения Венеры и Солнца в Овне, может дать подавление своей естественной женственности. Солнце в Овне в экзальтации - сильное, стремится уничтожить проявления слабой Венеры в Овне, имеющей статус изгнания. Проработка состоит в том, чтобы осознать возможные неприятности и предотвратить появление психологических блоков в подсознании. Не лишайте себя романтики и любви, проявляйте дипломатичность в деловых отношениях. Блоки подсознания и сознания – это наши враги, которые мешают нам получать многие блага в жизни.

В период движения Солнца и Венеры по знаку Овна, нужно попытаться быть более общительными и привлекательными. Можно направить энергию на активный отдых, занятия спортом и улучшение своего внешнего вида. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам, но может появиться страх того, что другие не оценят, раскритикуют. Для более сильных и волевых людей, это период работы и демонстрации своих талантов и способностей. Берите с них пример, не бойтесь быть собой.

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Автор: Иван Бойко