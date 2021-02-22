Начиная с 25 февраля и весь март – это время любви, чувственных удовольствий, глубинного восприятия жизни и приятных событий, несмотря на то, что внешний фон, достаточно напряженный.

25 февраля в 15:12 по киевскому времени Венера переходит в знак Рыб, это одно из сильных положений Венеры – экзальтация, а это значит, что весь период прохождения Венеры по знаку Рыбы будет благоприятен для любовных взаимоотношений, финансовых дел, творчества. Ваши любовные отношения становятся ярче, обретают глубину, но также вы можете столкнуться с разочарованиями, если партнер не соответствует вашему идеальному образу.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 22-28 февраляВ этот период увеличивается количество желающих, отвлечься от повседневных забот с помощью средств, меняющих сознание. Заменить эту тягу поможет музыка, литература, рисование, фотография, рукоделие. Начиная с 25 февраля и весь март – это время любви, чувственных удовольствий, глубинного восприятия жизни и приятных событий, несмотря на то, что внешний фон, достаточно напряженный, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Основной принцип знака Рыбы – размыть границы, все смешать и вырваться из оболочки физического мира.

Задача Рыб – в реальности жить, а не в своем фантастическом мире.

Миссия Рыб – принять связи, контакты и передать дальше. Способствовать процессам, определяющим динамику развития.

Следующим после завершающего знака Рыбы, идет Овен – начало Зодиака, что указывает на новый цикл, новый виток нового уровня развития.

Нептун, управитель Рыб, до 2026 года находится в этом же знаке, усиливает качества Венеры и всех планет, движущихся по этому знаку Зодиака. Нептун способствует каким-то нереальным желаниям, позволяет выйти за рамки обыденности и посмотреть на всё происходящее под другим углом.

С 4 марта Марс войдет в знак Близнецы, принесет напряжение в сферу взаимоотношений. Из-за вспышек ревности, недоверия, могут возникнуть эмоциональные трудности. Женские и мужские энергии будут находиться в напряжённом состоянии. Инстинкты - активны и необходимо будет хорошо постараться, чтобы не испортить партнерские отношения.

3 марта Венера в гармоничном аспекте с Ураном, дает раскованность, естественность, способствует укреплению дружеских отношений и эффективной коллективной деятельности. Неожиданное творческое прояв¬ление только приветствуется, оригинальные планы легко воплощаются в жизнь. Неожиданные знакомства, увлечения, романтические приключения, могут привести к разрыву старых связей.

13 марта в 12:21 по киевскому времени новолуние в знаке Рыб, усилит все внутренние переживания и душевные томления. Появляются прекрасные возможности начать все с чистого листа, особенно в сфере любовных взаимоотношений. Начинается благоприятный период для заключения официальных союзов, помолвок и проведения торжественных мероприятий.

14 марта Венера соединяется с Нептуном, при этом, символическая квадратура гендерных планет – Венеры и Марса, создает напряженную атмосферу. Соединение Венеры способствует погружению во внутренний мир, но квадрат с Марсом провоцирует непоследовательные действия непоследовательные и агрессию. Может всплыть информация об измене или обманах, возникают ошибки в финансовых вопросах.

С 16 марта Меркурий в знаке Рыб, здесь имеет статус изгнания и падения, Солнце в этот день в гармоничном аспекте с Плутоном. Партнерские отношения выйдут на новый уровень развития, основой успеха становится душевная близость, взаимная забота, благотворительность. Эти дни благоприятны для решения вопросов совместных финансов, долговых обязательств и пересмотра негативных рабочих моментов.

18 марта Венера в гармоничном аспекте с Плутоном, внешность и любовь приобретают огромную власть, способствуют творческому самовыражению, сильным любовным переживаниям. Многие хотят трансформировать свои взаимоотношения, очень трудно сдержать свою чувственную природу.

20 марта день Весеннего равноденствия – Солнце переходит в знак Овна, а Венера так и не соединилась Солнцем в Рыбах. С одной стороны, это хорошая возможность изменить отношения, если вас что-то не устраивает. Можно зафиксировать желаемый темп развития и достичь договоренностей уже после Дня Весеннего Равноденствия. Но с другой стороны, некоторые связи, начавшиеся в период Венеры и Солнца в знаке Рыб, после 20 марта закончатся, так и не достигнув кульминации.

21 марта в 16:17 Венера переходит в знак Овна, имеет здесь статус изгнания, что вносит определенные коррективы в сферу взаимоотношений, а также в финансовые дела.

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Автор: УНИАН