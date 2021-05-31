Солнечное затмение 10 июня в знаке Близнецы, закроет коридор затмений и после этого, можно ожидать улучшения ситуаций по всем сферам жизни.

Июнь 2021 – сложный месяц, особенно первая декада. Уже с первых дней и напряжение будет нарастать.

2 июня – срединная точка между затмениями, день високих вибраний и неконтролируемых мощных потоков энергий. 5 июня сформируется оппозиция двух воинствующих планет – Марса и Плутона, в глобальних масштабах, этот аспект способствует обострению военных конфликтов, особенно сложные дни для политиков, людей, обладающих властью, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеРетроградный Сатурн: астролог рассказала об особенностях этого периодаВ первые 10 дней месяца, чаще чем обычно, случаются неожиданные повороты событий, неприятности (разборки, скандалы, дележ имущества или даже драки).

Солнечное затмение 10 июня в знаке Близнецы, закроет коридор затмений и после этого, можно ожидать улучшения ситуаций по всем сферам жизни. Однако, быстро это не произойдет, т.к. до 24 июня период ретроградного Меркурия, что тормозит развитие всех процессов.

Вечером, 11 июня, Марс выходит из знака Рак, где имеет статус падения, что способствовало агрессивной внешней атмосфере.

Во второй декаде месяца держится напряженный аспект Сатурна и Урана, что создает сложности на государственном уровне, также для финансово-экономической сферы – кризисный период.

В третьей декаде июня, фон происходящих событий уже спокойнее, люди становятся доброжелательнее друг к другу, находятся компромиссные решения. К концу июня, на международной арене, также, наступает потепление.

ОВЕН

Первая половина месяца достаточно напряженная, чувствуется усталость, может ухудшиться состояние здоровья. Однако, во второй половине июня, вам удастся сделать все то, что получалось прежде. Вы сможете достичь уровня комфорта, получить повышение, полностью себя раскрыть и найти свое место под Солнцем. Формируются благоприятные обстоятельства, предоставляются прекрасные возможности для удовлетворения потребностей. Третья декада месяца благоприятна для активных действий и закладки отличного фундамента на будущее.

ТЕЛЕЦ

Начало июня – неблагоприятный период для серьезных работ и принятия важных решений. Внешняя агрессивная атмосфера способствует напряженно творческой деятельности. Если есть проблемы в личных взаимоотношениях, то в 3-ей декаде июня вы сможете все исправить, добиться расположения желанного партнера. В течение всего месяца вы особенно притягательны для представителей противоположного пола, однако, до 11 июня, неосторожная реакция с вашей стороны или со стороны партнера, может привести к громкому скандалу.

БЛИЗНЕЦЫ

Солнечное затмение 10 июня в Близнецах, требует от вас ответственного подхода ко всем жизненным сферам. Усугубляет ситуацию ретроградность вашего управителя – Меркурия, поэтому вы, чаще, чем представители других знаков, ощущаете сопротивление внешней среды, сталкиваетесь с непониманием. Но это хорошее время для отдыха, романтических встреч, возобновления взаимоотношений. В третьей декаде июня наступает долгожданное спокойствие, появляется уверенность в себе, своим волевым усилием, вы способны добиться многого. Помешать вам может резкость в отношениях, а также повышенная требовательность к представителям противоположного пола.

РАК

Сезон затмений для вас всегда проходит сложно, т.к. Луна, ваш управитель, принимает самое прямое участие в этом явлении. Первые 10 дней будьте осторожны, берегите свое физическое и психическое здоровье, сведите к минимуму социальную активность. По возможности, отдохните, занимайтесь самообразованием или домашними делами, однако, будьте внимательны при работе электрическим оборудованием, острыми предметами, т.к. велик риск получить травму или попасть в ДТП. Нарабатывайте дипломатические навыки, это поможет привлечь внимание влиятельных людей. Третья декада июня благоприятна для поиска и устройства на новую работу, начала долгосрочного проекта.

ЛЕВ

Солнце – управитель Льва, 10 июня произойдет Солнечное затмение в знаке Близнецы, что окажет на вас очень мощное влияние. Первая декада месяца для вас - это период жестких трансформаций. Происходит освобождение от лишнего, завершение какого-то жизненного и цикла, за которым последует новое начало. С 11 июня Марс, планета силы, активности, входит в ваш знак, что усилит ваши лидерские качества, поможет в достижении намеченных целей. Третья декада июня - очень интенсивная. Воспользуйтесь этим периодом и сделайте то, на что не хватало решимости и уверенности, в предыдущие месяцы.

ДЕВА

Меркурий, ваш управитель, в ретрофазе до 24 июня, что значительно влияет на качество вашей жизни. Может присутствовать ощущение, что все происходит как в замедленной съемке. Особенно сложные первые 10 дней июня – наваливается куча дел, которые невозможно выполнить, партнеры подводят, транспорт задерживается, вы опаздываете. Ваши чувства проходят проверку, и вы можете задуматься о том, стоит ли продолжать существующие отношения. К концу месяца можно ожидать упорядочивания и стабилизации по всем жизненным сферам. События, происходящие в июне, окажут серьезное влияние на долгий период времени.

ВЕСЫ

Ваши чувства обостряются, появляются страхи и сомнения, острее реагируете на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается вашего внешнего вида. Не торопите события, не провоцируйте конфликты и выяснения отношений. После 10 июня внешняя среда к вам более благожелательна, появляются шансы и возможности добиться внимания симпатичного вам представителя противоположного пола, возобновить дорогие вам отношения. Ваша способность реализации целей, умственная подвижность, значительно повышаются к концу месяца.

СКОРПИОН

Внешний напряженный фон событий, провоцирует тревожность, агрессивность, ухудшение самочувствия. Берегите свои ресурсы, позаботьтесь вовремя о своем физическом и психическом здоровье. Велика вероятность оказаться участником какой-либо авантюры или интриги, о чем позже будете сожалеть. Кризисный месяц для финансовой сферы, возможны задержки выплат, убытки, потери. Во второй половине июня легче преодолевать препятствия, но энергично браться за работу стоит после 23 июня и тогда к концу месяца, вы сможете вырваться вперед.

СТРЕЛЕЦ

Не торопитесь, тщательно взвешивайте каждое слово и продумывайте все свои действия, особенно в первой декаде месяца. Главные события июня связаны со сферой коммуникаций, обучения, работы с информацией, а также ближайшими родственниками. Не планируйте важных дел на первую половину месяца, т.к. действия ваши, в большинстве случаев, окажутся неконструктивными, причем, поймете вы это значительно позже, когда уже нельзя будет исправить. После 23 июня все нормализуется, финансовые сделки будут доведены до успешного завершения, договоренности достигнуты.

КОЗЕРОГ

В этот период стоит свести к минимуму социальную и общественную активность, чтобы сосредоточиться на семье и своей внутренней жизни. У вас появятся какие-то тайны, вы можете получить информацию, которая изначально к вам не должна была попасть. В таком случае, вы сможете обойти острые углы и избежать проблем. Особенно сложная для вас – вторая декада месяца, т.к. вынуждены менять свои планы, что склонны воспринимать очень болезненно. К концу месяца обстоятельства складываются для вас благоприятно, поэтому не упустите благоприятные возможности и шансы.

ВОДОЛЕЙ

Меняется окружение, способы получения информации, устоявшееся и привычное уже не интересно. Также, актуальна тема любви – желания затухают. Понятие красоты претерпевает изменения. Также, возможен возврат к отношениям, которые были очень давно. Важно создать режим, рационализировать свои действия, поступки, найти для себя деятельность, где ваши усилия будут наиболее эффективны. Может произойти переоценка ценностей – то, что ранее было для вас важно, уже не воспринимается вами столь значимо. Если актуален вопрос смены работы, хорошо этим заняться в третьей декаде июня.

РЫБЫ

В целом, к вам Вселенная благосклонна в этот сложный для всех период.

Проблемы могут возникнуть из-за преувеличения значения своей работы или успешно выполнен­ной задачи. Вы обнаружите много интересного и необычного, причем, это может совершенно поменять ваши планы. Но вы узнаете истину, которая принесет свободу. Вам необходимо отделить сложное от простого, стабильное и долгосрочное от того, что нужно поменять. Используйте июнь для глубинного анализа и изменений. Руководствуйтесь своими потребностями и желаниями. Третью декаду месяца можно охарактеризовать как развязка сюжета.

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Автор: Иван Бойко