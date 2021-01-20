Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятная история любви.
Об этом пишет slovofraza.
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Рожденные под этим знаком любят делать необычные вещи и ценят свою независимость, что нередко приводит к недопониманию, когда дело доходит до отношений. Попробуйте чаще веселиться и разговаривать с разными людьми, только так вы найдете то, что искали. Не отказывайтесь от разных предложений пообщаться, вероятно, вы познакомитесь с человеком, который станет вашей судьбой.
Лев
Дело не в том, что Лев не хочет остепениться, а в том, что он намерен найти совершенного партнера. Рожденные под этим созвездием убеждены, что могут добиться большего, чем то, что у них есть сейчас. Но вы же понимаете, что поиски совершенства бесконечны и… бессмысленны. Попробуйте присмотреться внимательнее к своему окружению. Иногда ваш человек находится совсем рядом. Возможно, он не будет внешне похож на ту картинку, которую вы представляли в своих самых ярких фантазиях, но он определенно может стать тем, кто подарит вам настоящее счастье.
Телец
Упрямые Тельцы не любят слово «компромисс», а это как раз одна из главных составляющих успешных отношений. Нет, вам не нужно отказываться от своих принципов и убеждений, просто попробуйте быть более открытыми и гибкими в общении с людьми. Наслаждайтесь жизнью, смотрите на мир позитивнее. Любовь уже готова постучать в ваши двери. Откройте сердце, и уже совсем скоро вы окажетесь в лучших отношениях в вашей жизни.
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