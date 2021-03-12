Астрологи назвали три знака Зодиака, которые слишком быстро влюбляются. Им сложно себя контролировать и сохранять холодную голову.
Об этом пишет "Клубер".
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Представители этого знака могут найти общий язык с кем угодно. Они быстро заводят друзей, а если им удается найти человека, который успевает за их ритмом, то влюбятся они еще быстрее.
Рак
Раки часто идут на поводу у своих эмоций. Они живут в мире фантазий, и если их не опустить вовремя на землю, они быстро привязываются к человеку, которого считают идеальным объектом для своей любви.
Весы
Весы готовы дать шанс каждому и стараются во всех видеть хорошее и светлое, поэтому влюбляются очень быстро. Из-за своей неразборчивости часто отдаются чувствам с людьми, совершенно непохожими на них самих, а в итоге разочаровываются.
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