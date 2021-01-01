Начало нового года будет очень удачным для трех знаков Зодиака.

В первых числах нового 2021 особенно повезет представителям трех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Приподнятое настроение Овна будет иметь под собой реальную основу. На работе удастся закончить с масштабными проектами, а в доме воцарится взаимопонимание и любовь. Однако спорить с начальством в последние дни уходящего года не стоит.

Весы

Весы смогут достичь успеха на любом поприще. Астрологи рекомендуют не забывать о балансе – не ленитесь, но и делами себя на нагружайте. Оживить отношения помогут спонтанные поездки, какой-нибудь неординарный отдых в январе.

Козерог

В субботу и воскресенье вы получите интересное предложение, над которым будете думать несколько дней. Уж очень заманчивыми окажутся перспективы! Можно и нужно советоваться с близкими людьми, а в адрес второй половинки высказывайтесь осторожно. Не переутомляйтесь, работайте в свое удовольствие, не забывая отдыхать.

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Автор: УНИАН