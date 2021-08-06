Старославянское имя, означает "славный в борьбе" или "борец".

В Древней Персии это имя трактовалось бы как "наследник", а в арабских странах Борис означает "видного" мужчину. Тайна имени Борис заключается в том, что по судьбе мальчику уготовано быть любимцем публики, иметь множество поклонниц и часто влюбляться. Став взрослым мужчиной, Борис остепенится, будет серьезным и взвешенным. Из карьериста часто превращается в трудягу. Гонится за материальными ценностями и для благополучия своей семьи сделает все возможное.

Ранее мы рассказывали о том, какое значение имени Кристина дают астрологи, и как имя влияет на судьбу девочек.

Борис - характеристика, путь по карме и судьбе

Считается, что Борис - послушный и умный мальчик, который видит свои недостатки и оплошности. Он легко живет по правилам, поэтому часто добивается успеха. Всегда поступает по совести, много с кем дружит и общается с людьми на равных.

Друзей Борис выбирает осторожно - никогда не станет общаться с человеком, который его предал, или с тем, кому не доверяет. В кругу общения Бориса только благочестивые, порядочные и верные ему люди.

Положительные черты: порядочный, честный, совестливый, умный, коммуникабельный, всегда готов прийти на помощь.

Плохо относится к лгунам, предателям и тем, кто поступает не по совести, а также к тем, кто имеет плохую репутацию и уже успел "упасть" в глазах Бориса.

Борис - характер имени, особенности личности

В подростковом возрасте Борис представляет собой сорванца и шалуна, который, всё-таки, пытается жить по правилам. Не доставляет особых хлопот родителям, рано проявляет самостоятельность. Борис любознательный, покладистый, честный и совестливый, уважает и слушается родителей. Проявляет интерес ко всему окружающему, растет упрямым и настойчивым, но безответственным.

Взрослея, безответственность Бориса исчезает, он становится серьезнее. Часто мужчина с таким именем - лидер, хороший организатор, красноречивый и обаятельный человек. Его часто хвалят, но сам Борис от этого смущается.

Борис в любви - как ведет себя с женщинами

Молодой человек популярен у женщин, за что часто его называют ловеласом. Их не сразу интересует семья и брак, долго Борисы ведут разгульную жизнь. Но, с приходом настоящей любви, это заканчивается.

Читайте такжеВлюбляют в себя без труда: названы топ-3 знака Зодиака с даром обольщенияВзять в жены Борис может лишь покладистую, мудрую и образованную женщину. Она должна быть заботливой, терпеливой и кроткой. В целом, Борис выдвигает достаточно жесткие требования к будущей жене.

Борис считает, что семья - это крепкий тыл, поэтому строит стабильные, надежные и честные отношения, где оба партнера друг другу доверяют. Единственное, чего не простит Борис - это посягательства на его личные границы.

Борис - совместимость с женскими именами

Наиболее чувственной и страстной будет пара, которую Борис создаст с женщиной по имени Евгения, Маргарита, Стефания, Роксана, Регина, Марта, Нора, Ева и Майя.

Для брака ему идеально подходят девушки с именем Агата, Надежда, Инга, Камилла, Каролина, Лада, Кристина, Тамара и Нелли.

Астрологи не рекомендуют связывать свою жизнь с Агнией, Адой, Эльзой, Яной, Эммой, Валерией, Дорой, Серафимой.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева