Такое необычное "небесное шоу" случается раз в 6-12 лет.

В среду, 26 мая, жители Тихоокеанского региона наблюдали редкое явление – полное лунное затмение, которое раз в 6-12 лет совпадает с суперлунием.

Лучше всего явление было видно на Гавайях, в Новой Зеландии и Австралии. Кроме того, наблюдать необычное «небесное шоу» частично смогли жители запада Северной Америки, юга Южной Америки и Восточной Азии.

Украинцы явление не увидели.

Фаза затмения, когда Земля проходила по прямой ровно между Луной и Солнцем, началась в 14:25 по киевскому времени и длилась примерно 14,5 минуты.

Суперлуние: в чем особенность явления

Читайте такжеПолнолуние 26 мая: в чем его особенность и что сегодня нельзя делатьСуперлуние – явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Благодаря данному явлению можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров.

При суперлунии спутник Земли выглядит на 14 % больше в диаметре и на 30 % ярче.

Противоположное супернулию явление называется микролуна. В отличие от первого, этот термин применяется не так широко.

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Автор: Катерина Шварц