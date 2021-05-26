В среду, 26 мая, жители Тихоокеанского региона наблюдали редкое явление – полное лунное затмение, которое раз в 6-12 лет совпадает с суперлунием.
Лучше всего явление было видно на Гавайях, в Новой Зеландии и Австралии. Кроме того, наблюдать необычное «небесное шоу» частично смогли жители запада Северной Америки, юга Южной Америки и Восточной Азии.
Украинцы явление не увидели.
Фаза затмения, когда Земля проходила по прямой ровно между Луной и Солнцем, началась в 14:25 по киевскому времени и длилась примерно 14,5 минуты.
Суперлуние: в чем особенность явления
Читайте такжеПолнолуние 26 мая: в чем его особенность и что сегодня нельзя делатьСуперлуние – явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Благодаря данному явлению можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров.
При суперлунии спутник Земли выглядит на 14 % больше в диаметре и на 30 % ярче.
Противоположное супернулию явление называется микролуна. В отличие от первого, этот термин применяется не так широко.
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