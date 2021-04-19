Очень благоприятное время для любви, ухаживаний, объяснений, бракосочетания.

Энергии Тельца активны в период с 15 апреля по 20 мая 2021. Венера, планета любви, красоты, комфорта, управляющая знаком Тельца (еще называют – малое счастье), 14 апреля в 21:22 по киевскому времени, вошла в этот знак Зодиака и до 9 мая будет здесь. Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время. В партнёрских отношениях также можно достичь стабильности и обрести гармонию. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний, объяснений, бракосочетания. Улучшается состояние здоровья, внешний вид, благоприятны мероприятия, направленные на это.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 19-25 апреляТелец - второй знак Зодиака, принадлежит к стихии земли. В качестве фиксированности характерных свойств земли, таких как способность накопить в себе энергию и оформить накопленное в реальную форму, подходит в виде аналогии земля в ожидании посева или посадки в нее деревьев или цветов. Это красота естественных форм, гармония всего живого во всех его проявлениях. Разнообразие цветов, красок, запахов, ощущений. Форма, прикосновение, определение своего отношения к красоте самой природы и есть проявление Тельца. Этот знак содержат в себе энергию и показатели первоначальных моментов, связанных с развитием и ростом, т.е. принадлежит к зоне созидания. Эта зона описывает активные, начальные, первые качества всего круга знаков Зодиака, что может описывать, как человека, так и любой процесс, имеющий точку начала. Другими словами, знак Телец – это тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок, с чего все начинается. Этот знак входит в квадрант «Я – внутреннее»: показывает наш внутренний ресурс, заряд, заложенные в нас способности и потенциал, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

19 апреля в 13:30 Меркурий, а в 23:34 Солнце по киевскому времени, входят в знак Тельца. Положение Солнца в Тельце делает нас более упорными, выдержанными, терпеливыми, целеустремленными, что практически всегда способствует достижению целей. В этот период с 20 апреля по 20 мая самооценка и мировосприятие во многом зависят от материальной обеспеченности и чувственного удовлетворения. Настало время размеренного, упорного и спокойного труда. Стратегия «Тише едешь — дальше будешь» в период движения Солнца по знаку Тельца (с 20 апреля по 20 мая), особенно актуальна. Меркурий в знаке Тельца до 4 мая, способствует размышлениям о материальных ценностях, их распределении и приумножении. Любая творческая деятельность будет приносить деньги и психологическое удовлетворение.

В период активных энергий Тельца – с 15 апреля по 20 мая, развивайте умение накапливать. Это касается не только денег, но и других ценностей, к примеру, знаний. Полученные в этот период, они обязательно принесут вам финансовое удовлетворение в будущем. Стоит всем позаботиться о своем фундаменте, набраться сил, т.к. уже в 20-х числах мая начнется период ретро Меркурия и коридор затмений.

В апреле – мае, пока выражен транзитами знак Тельца, все стремятся придерживаться ранее установленного порядка. Но мы помним, что по этому знаку движется Уран, имеющий статус падения и Черная Луна – негативная кармическая точка и будут они здесь еще достаточно долго, поэтому, то ощущение счастья, спокойствия, которое многие почувствуют в период с 15 апреля по 20 мая – не на всегда и расслабляться не стоит. Это, прежде всего, это касается денег, имущества и партнерства. Постарайтесь воспользоваться этим периодом, чтобы решить свои финансовые проблемы, устранить сложности в сфере личных и деловых взаимоотношений. Ищите дополнительные источники заработка, совершайте сделки купли-продажи, оформляйте официальные союзы, хотя в этот период многим хочется отдохнуть, появляется лень, но из-за этого можно упустить благоприятный период и счастливые шансы и возможности. Поработайте сейчас и тогда сможете отдохнуть в июне.

Именно в период активных энергий Тельца, усиливается умение твердо отстаивать свои взгляды и преодолевать трудности. Все, что сделано сейчас, в будущем обеспечат гармонию, уют, спокойствие и достаток. С негативной стороны, люди склонны проявлять упрямство, жадность, потакание своим слабостям, лень. Естественно, это зависит от осознанности человека, внутренней работы над собой, понимания истинных ценностей, которые далеко не всегда материальные. Духовные ценности наиболее важны, они позволяют обрести целостность, достичь личностного развития, что в результате поспособствует жизненному комфорту, карьере, финансовому благополучию.

Меркурий в Тельце, в период с 19 апреля по 4 мая, повлияет на скорость усвоения информации. В этот период она снижается, запоминаем медленнее, зато надолго. Смена привычного ритма работы может привести к дискомфорту. Если вас раздражает чья-то медлительность, не подгоняйте человека, особенно это касается тех родителей, которые максимально нагружают своих детей дополнительными образовательными курсами. Можно напрочь отбить у ребенка желание учиться, если требовать от него больше, чем он готов воспринимать. Просто оставьте его в покое или мягко предложите помощь. Ребенку можно пообещать сходить в кино, когда задание будет выполнено.

Благоприятные возможности в период с 19 апреля по 4 мая связаны с рассудительностью и осторожностью в выводах, невозмутимость, упорством и настойчивостью в работе, но не упрямством. Упорство помогает человеку достичь любых целей. А упрямство ограничивает возможности, портит отношения с людьми и мешает принимать правильные решения. В этот период люди ориентированы на материальные выгоды, поэтому возрастание прибыли достигается многими. Мешает чрезмерное стремление к получению личного удовольствия, в ущерб ближних и зацикленность на деньгах.

27 апреля в 06:02 по киевскому времени произойдет Полнолуние по оси Телец – Скорпион, что еще больше акцентирует темы, связанные с деньгами, комфортом, взаимоотношениями. В дни полнолуния многим захочется фундаментальных перемен, ведь Полнолуние в Скорпионе побуждает погрузиться глубоко во все чувства и переживания. Возникает потребность трансформаций и преобразований с целью обрести стабильность.

Период с 15 апреля по 20 мая наиболее благоприятен для представителей знаков Тельца, Девы и Козерога. Это знаки стихии земли, в это время многие получат долгожданную прибыль, кто-то найдет работу или дополнительные источники заработка, если конечно этим заниматься.

Хорошее время для представителей знаков Рак и Рыбы, относящихся к стихии воды. Получают благоприятные возможности – земля и вода усиливают друг друга, удается достичь того уровня комфорта, который вам необходим, чтобы жить и развиваться дальше.

Скорпион, также, относится к стихии Воды, но представители этого знака встанут перед тяжелым выбором. Телец силен в период с 15 апреля по 20 мая, а Скорпион – его оппозиция, в менее выгодном положении, но Полнолуние 27 апреля – поворотная точка, вы многое сможете преобразовать в выгодную и полезную для себя сторону.

Сложный период для Львов и Водолеев – огромная усталость, желание отдохнуть, но внешние раздражающие факторы указывают на то, что требуется приложение усилий, чтобы не выпасть из благоприятного потока. Львам и Водолеям не стоит надеяться на везение, их счастье зависит только от их готовности принять ответственность и в чем-то смириться, уступить. Тем не менее, работа на квадратурах принесет хороший долгосрочный результат, если вы не сходите с дистанции при первом же препятствии. У вас все через преодоление, дерзайте, наберитесь терпения и у вас все получится.

Овны, Близнецы, Стрельцы, Весы – для вас этот период нейтральный. Вам предоставляется некий сценарий – хотите следуйте ему, хотите действуйте по своему усмотрению. Вы можете стать зрителем, но также вы можете сделать выводы и выбрать правильную стратегию, использовав все возможности этого, в целом, благоприятного периода.

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Автор: Иван Бойко