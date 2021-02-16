18 февраля в 12:44 Cолнце переходит в таинственный знак Рыб.

Рыбы – это смешение и слияние всего наработанного опыта Зодиака. Принятие любой формы, возможность видоизменять реальность. Океан, как аналогия со знаком Рыбы наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем Зодиаком.

Следующим после Рыб идет знак Овна, что указывает на новый цикл, новый виток нового уровня развития. Главный управитель Рыб – Нептун, второй управитель – Юпитер, планета Большого Счастья в астрологии. Посейдон – Нептун – родной брат Зевса – архетип планеты Юпитер, хозяин подводного царства, где стоит его чудотворный дворец, способный вызывать грозные бури и колебать земли, в его окружении есть вещий старец – Нерей, ведающий все сокровенные тайны. Посейдон – покровитель моряков, рыбаков, прорицателей, он отвечает за воду, благодаря которой существует все живое, он живет далеко на границах мира, и все земли охватывает подвластный ему океан, его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

18 февраля в 12:44 Cолнце переходит в таинственный знак Рыб. Солнце символизирует принцип воли, индивидуальность, источник самостоятельной деятельности. Находясь в Рыбах, способствует созданию иллюзий, смешивая внешнее и внутреннее мировосприятие. Это время паузы и внутренней работы для совершения рывка во внешний мир, когда Солнце войдет в знак Овен, с 20 марта.

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Меркурий все еще в ретроградном движении, поэтому до 22 февраля возможны ошибки, искаженное восприятие действительности из-за усилившейся фантазии, обусловленной влиянием Солнца и Нептуна в Рыбах. В эти дни снижается результативность действий. Старайтесь очень четко систематизировать свои дела и правильно оценивать возможности. В период активного знака Рыб эмоции часто преобладают над разумом. Это период тайных дел, активизируются скрытые враги, может увеличиться количество политических интриг, финансовых авантюр. Также, это время погружения в свой внутренний мир, получения вдохновения и творчества.

25 февраля в 15:02 по киевскому времени Венера переходит в знак Рыб, Солнце в гармоничном аспекте с Ураном, что дает усилению интуиции, желанию дарить и получать любовь. Венера в Рыбах имеет сильный статус – экзальтация, дает склонность к необычной красоте и гармонии окружающего мира, к неземной, одухотворенной, идеальной любви. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, творческое самовыражение, способствуют успеху, могут внезапно открыть новые перспективы Удачно протекают связи с общественностью.

Завершение февраля благоприятно - 26 февраля растущий гармоничный аспект Марс – Плутон, способствует начинаниям, а также получению реальных материальных результатов от приложенных усилий и проделанной ранее работы. 4 марта Марс входит в знак Близнецы и строит символический напряженный аспект к планетам в Рыбах, негативное влияние можно устранить активными действиями, либо усилением творческой деятельности, чтобы это напряжение использовать как источник энергии, использовав ее конструктивно, с пользой для себя и окружающих. Этот транзит дает возможность с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить ранее начатые. 11 марта Солнце соединяется с управителем Рыб – Нептуном. В течение дня и плюс – минус до и после, не следует вести какие-либо деловые переговоры или завершать их.

Следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и не говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано иначе. Особенно важно избегать употребления алкоголя и других средств, меняющих сознание. У людей осознанных, сильных духом, появляется сильное вдохновение, обаяние, благодаря чему удается воздействовать на людей.

13 марта новолуние в Рыбах в 12:21 по киевскому времени, завершающее, накануне дня Весенного Равноденствия. Управитель этого новолуния, здесь же, в Рыбах, что многократно усиливает его мощь и влияние на всех. В этот день можно получить ответы на вопросы, обратившись к своей интуиции или в состоянии медитации.

14 марта Венера, имеющая статус экзальтации в соединении с Нептуном, управителем Рыб способствует душевному единению с любимым человеком, усиливает художественное и творческое воображение, склонность к фантазиям, мечтательности. Повышается восприимчивость ко всему прекрасному, стремление к гармонии, к высшей идеальной любви. Соединение Нептуна и Венеры, которые имеют сильный статус в знаке Рыб - позитивный транзит. Несёт людям рост фантазии, потребность в более высокой гармонии, в романтической любви. Возможны тайные любовные связи и приключения, а может быть вы раскроете тайные дела своих близких. День благоприятен для тайных дел или работы в уединении.

16 марта в 00:27 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рыб, имеет здесь статус изгнания и падения. Во время этого транзита внешняя активность идёт на убыль, но активизируется внутренняя жизнь. Люди погружаются в собственные мысли, вспоминают, анализируют происшедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки.

20 марта в 11:38 Cолнце выходит из знака Рыб и наступает Весеннее Равноденствие, видео по этой теме появится в середине марта.

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Автор: УНИАН