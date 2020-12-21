Опасайтесь давления со стороны общества, родителей, друзей, начальства.

Сатурн и Юпитер 21 декабря подойдут на максимально близкое расстояние друг к другу за последние 800 лет. Астрологи рассказали, чем может грозить такое необычное явление.

Об этом пишет slovofraza.

Главные предостережения астрологов 21 декабря

21 декабря и в последующие несколько дней будут актуальны некоторые проблемы, о которых должен знать каждый.

Читайте такжеЗимнее солнцестояние 21 декабря: астрологи рассказали, чего стоит опасаться разным знакам ЗодиакаОпасайтесь давления со стороны общества, родителей, друзей, начальства. Многим людям захочется подмять под себя остальных, навязать свою точку зрения. Это очень опасно для финансовых успехов и для самооценки.

С 21 декабря начнут устаревать привычные устои и правила, система ценностей, а затем они заменятся на новые. Во многом данный процесс будет неуправляем и глобален. Это значит, что необходимо следить за тенденциями в обществе.

Ожидаются непредвиденные финансовые задержки. Юпитер и Сатурн не любят материальную часть жизни, поэтому заключение сделок, шопинг и прочие процессы станут более энергозатратными.

Крушение планов 21 декабря и в последующие несколько дней тоже станут нормой. Перед Новым годом это не самая лучшая новость, поэтому эксперты советуют держать планы в секрете.

Снизится уверенность людей в себе. Появятся странные мысли, которым не место в голове. Это могут быть сомнения, страхи. Всё это нужно обходить стороной.

Многие люди потеряют вдохновение. Это может привести к спаду продуктивности в работе. Это хороший повод закончить побыстрее самые важные дела и сосредоточиться на работе, которая не требует творческих навыков.

Многие люди могут стать более наглыми, нахальными, пессимистичными. Появится позерство, жадность. В только зарождающихся отношениях это может всё разрушить.

Как справляться с проблемами

Астрологи советуют поменьше рисковать и не выходить за пределы зоны комфорта. Это очень важно, поскольку удачи будет намного меньше. Это свойственно как 21 декабря, так и нескольким последующим дням.

Не полагайтесь на интуицию. Она не спасет от фиаско в любви или финансовой сфере. Лучше опираться на здравый смысл и жизненный опыт. Не стоит поступать так, как говорят окружающие. Все важно обдумывать и взвешивать.

Напомним, сегодня в самую длинную ночь года Юпитер и Сатурн сойдутся ближе всего за 800 лет.

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Автор: УНИАН