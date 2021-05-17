Овен влюбляется довольно быстро, поэтому отпустить партнера ему легко.

Всем нам непросто переживать расставание с любимым человеком, но представителям некоторых знаков Зодиака сделать это проще, чем остальным людям.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Овен влюбляется довольно быстро, поэтому отпустить партнера ему легко. Они охотники по своей природе, и легко забывают предыдущего партнера с помощью новых знакомств.

Расставание Стрельцу помогает пережить оптимизм. Он уверен, что впереди его ждет только лучшее.

После расставания Стрельцы начинают еще больше следить за собой и за своим здоровьем. А это приводит к полному преображению как их разума, так и тела.

Лев

Лев будет переживать разрыв некоторое время, но и процесс восстановления у него начинается практически сразу. Они не зацикливаются на том, что не получилось, и сосредотачиваются на будущем.

Водолей

В том, что касается романтических отношений, представители этого созвездия предпочитают двигаться вперед, исследуя новые возможности. Расставание для них - это не конец, а начало чего-то нового.

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Автор: Иван Бойко