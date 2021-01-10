Некоторые знаки Зодиака смогут окунуться в настоящий мир страсти.

Сексуальный гороскоп на январь 2021 года поможет вам окунуться в мир страсти. Ищите себя и будьте уверены, что любовь вас настигнет.

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Овен

Овны очень темпераментны в сексе, особенно мужчины. При этом они очень ревнивы. Интересно, что после первого секса ваши отношения продолжаться, ведь Овну не интересны женщины на одну ночь. Пик сексуальной активности и романтики наблюдался у вас 8 января. Надеемся, вы не упустили свой шанс.

Телец

Пик сексуальной активности у Тельцов приходится на первую половину января. Этот знак является одним из самых темпераментных. В постели с ними вы окунетесь в мир настоящей страсти и любви. Они очень раскрепощенные и уверенные в себе. При этом у них есть проблемы с деликатностью, что может испортить вашу романтику.

Близнецы

В начале месяца вы захотите получить все и сразу. Но так не бывает. Поэтому вы можете стать капризными. К 13 января вам стоит разобраться в своих чувствах. Если ваш партнер вам не по душе, то порвите с ним отношения. Не сексом единым жив человек. К концу месяца романтичные отношения станут серьезнее.

Рак

Раки - это семейные люди, которым нравится нежиться в чьих-то объятиях. Поэтому они могут задуматься о серьезных отношениях и о совместном проживании со своим партнером. При этом вам нужно с умом подойти к этому вопросу. Не стоит менять одного человека на другого, если вы в нем не до конца уверены. 28 января астологические прогнозы обещают вашему знаку водоворот любовных страстей.

Лев

Если вы давно хотели завоевать сердце нового человека, то лучшим днем для этого будет 13 января. При этом до конца месяца вам лучше поубавить свой пыл. Будьте немного скромнее, если хотите сохранить отношения со своими избранниками. А вот 28 января природный шарм и сексуальность знака будут на пике.

Дева

Январь 2021 года обещает вам приятные перемены на любовном фронте. Если вы состоите в отношениях, то стоит развивать их не спеша. Вам не нужно рубить с плеча, но и не стоит быть слишком скромными. Вам нужно изучить партнера и духовно, и телесно, чтобы ваша интимная жизнь начала развиваться.

Весы

Любовь между мужчиной и женщиной может существовать. И это именно о Весах. Астрологи рекомендуют рожденным под знаком Весов присмотреться к своему дружескому окружению. Быть может, закадычный приятель давно мечтает пригласить вас на романтическое свидание. Не стесняйтесь флиртовать и показывать свою сексуальность.

Скорпион

Начало месяца будет для вас очень интересным. Вы сможете полностью раскрыться перед партнером и окунуться в мир страсти. При этом вам не стоит ждать каких-то поступков только от партнера. Возьмите ситуацию и в свои руки, чтобы приблизить момент интимной близости. Пригласите возлюбленного домой, приготовьте романтический ужин, удивите. С 15 января животный магнетизм женщин-Скорпионов будет привлекать внимание окружающих, как никогда прежде. А вот с 19 числа лучше провести время в спокойствии и стать немножечко домоседами.

Стрелец

Этот знак Зодиака достаточно романтичный. Одиноким стрельцам стоит подумать о том, чтобы завести семью. 13 января, согласно прогнозу астрологов, в вас проснется жажда любви. Но уже 28 января сексуальная активность уступит место романтике. Подумайте над тем, чтобы сделать предложение руки и сердца своему партнеру.

Козерог

Эти люди скорее карьеристы, чем семьянины. Но это не всегда хорошо. Научитесь любить себя, и тогда вас полюбят другие. Займитесь своим здоровьем и телом. Потом смело можете отправляться на поиски любимого человека.

Водолей

В первой половине месяца вы станете более чувственными. Это время проведите с пользой для души и тела. А вот уже во второй половине месяца судьба закружит вас в любви и романтики. Именно на конец января приходится пик вашей сексуальной активности.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожнее с выбором партнера в новом году. Вам нужны здоровые отношения во всех смыслах этого слова. Но готов ли к этому ваш партнер? Что касается сексуальной жизни, то с 13 вас ждет идеальное время для свиданий и ночи, полной сладострастия.

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Автор: УНИАН