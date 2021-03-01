Весна располагает к любовным утехам.

Вот и пришла весна, а это значит, что наши гормоны начинают активизироваться. Сексуальный гороскоп покажет, кто и когда окажется на пике кайфа.

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Овен

В начале марта вы захотите общения с противоположным полом. Но не стоит бросаться в любовь, как в омут с головой. Присмотритесь, разузнайте, подумайте и только потом принимайте какие-то решения. И с 26 марта идите в бой. Это будет самое благоприятное время для романтических свиданий.

Телец

В начале месяца на вас может нахлынуть чувство дикой ревности. Но не стоит этим душить своего партнера. 13 марта вам лучше устроить романтический ужин, поговорить с любимым человеком по душам и перейти к ночи страсти. Кстати, именно этой ночью вам рекомендуется испытать позы, в которых доминировать будет женщина. А если вы одиноки, но жаждете любви, то 28 марта смело отправляйтесь на ее поиски.

Близнецы

Практически весь март вы будете испытывать дикое желание романтики и интимной близости. Но будьте готовы к тому, что не все желания могут воплотиться в реальность. С 21 марта вас ждет романтическая, нежная и чувственная любовь.

Рак

В первую половину месяца вам лучше уделить время себе. И только с конца марта можете искать интимные приключения. Кстати, если вы хотите испытать что-то новое в сексе, то с 26 марта можете смело предлагать своему партнеру эксперимент с секс-игрушками, например.

Лев

Вы те люди, которыми окружающие восхищаются. И когда весной вы выйдете на охоту, можете обжечься. Ведь из-за пристальных взглядов на вас вы можете растеряться и остановиться совсем не той пассии, которая вам нужна. 20 и 21 марта обещают стать жаркими для вашей спальни.

Дева

В начале марта вы будете вовлечены в работу, а вот 13 марта вы рискуете влюбиться. С 20 марта вас ожидают бурные ночи любви. Наслаждайтесь!

Весы

Практически весь месяц будет способствовать вам в поиске второй половинки. А вот 28 числа вы окажетесь на пике кайфа с сексуальным партнером, но только если не будете скромничать.

Скорпион

До 13 марта вам надо определиться с выбором партнера, иначе вы упустите идеальную возможность для романтического свидания. Конец месяца может стать для ваших отношений как успешным, так и провальным. Все будет зависеть от вас.

Стрелец

До 20 марта вам лучше утихомирить свой пыл, чтобы не спугнуть партнера. А в конце месяца можете смело отдаваться порывам страсти.

Козерог

В марте вам лучше отказаться от свиданий с незнакомыми людьми, да и вообще этот месяц не способствует вашим любовным утехам. Займитесь собой, подумайте о том, что для вас действительно важно и чего вы хотите на самом деле. Ну, а если уж совсем не сможете совладать с сексуальным желанием, то воспользуйтесь лучше вибратором.

Водолей

До 20 марта можете смело ходить на свидания. Потенциальных партнеров будет тянуть к вам как магнитом. А вот в конце месяца вам стоит наконец-то определиться с человеком. которого вы хотите видеть рядом. С 28 марта вас ждет укрепление связи с партнером. Докажите, что Водолеи могут не уступать сексуальному мастерству Скорпионов, Львов и Тельцов.

Рыбы

До 12 марта вам желательно посвятить время отдыху. А вот 13 числа можете сходить на свидание. И уже 28 марта вас ждет незабываемая ночь любви.

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Автор: УНИАН