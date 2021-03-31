Звезды сулят разным знакам Зодиака очень страстные ночи.

Астрологи рассказали, кого в апреле ждут страстные ночи любви.

Овен

Читайте такжеНазван самый эгоистичный знак Зодиака в любвиАпрель оживит вашу сферу любви и не только на духовном уровне, но и на физическом. Конец апреля будет благоприятен для того, чтобы начать экспериментировать.

Телец

Ваше идеальное время для свиданий после 20 апреля. До этого времени вы можете много ошибаться и тратить свою энергию совсем не на то.

Близнецы

Ну, а вы сможете воплотить все свои самые смелые фантазии. И для этого у вас будет целый месяц благоприятных дней. Также вы можете запланировать какое-нибудь путешествие, и там вы можете встретить того самого человека.

Рак

В этом месяце вы будете долго принимать важные решения. Но не бойтесь, ведь это опыт. Что касается интимных отношений, то вам будет не до них.

Лев

Вы захотите выяснить со своим партнером все, что вас беспокоит. Но, мы же не раз слышали, что после бурной ссоры должен быть бурный секс. Дерзайте.

Дева

Вам может показаться, что с партнером у вас нет взаимности. Постарайтесь рассказать любимого человеку о своих чувствах, переживаниях и потребностях. Выйдете с ним на новый эмоциональный уровень. И уже к концу апреля наладится ваша сексуальная жизнь.

Весы

Ох, апрель принес вам много сюрпризов. Буквально каждая встреча может привести вас в ложе любви. Вполне вероятно, что после 19 апреля вы поменяете свой статус.

Скорпион

Первая половина месяца подарит вам самый чувственный секс с партнером, а вот потом начнутся небольшие проблемы. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не потерять этот нежный вайб.

Стрелец

Ваш сексуальный гороскоп говорит о том, что самое благоприятное время наступит 20 апреля. Вот тогда и начинайте воплощать свои мечты.

Козерог

Вам не рекомендуется ходить на свидания с 16 по 20 апреля. Переждите это время, и только потом начинайте активизироваться. Иначе проблем в отношениях не избежать.

Водолей

В последнюю декаду месяца у вас многое измениться. Вы сможете окунуться в мир страсти, кайфа, любви и самых невероятных эмоций. Вы так это ждали. Вот, получите и распишитесь.

Рыбы

Определитесь чего вы хотите. Секса? Тогда откройтесь человеку, покажите ему, что он вам дорог. И с помощью телесных вибраций вы сможете это только подтвердить. Апрель обещает быть очень чувственным и в то же время страстным для вас.

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Автор: Диана Могилевич