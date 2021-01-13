Астрологи предсказывают, что 2021 год Белого Mеталлического Быка предоставит знакам зодиака массу удивительных возможностей.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Овну нужно настроиться на апрель, когда пробудится невероятный энергетический запас и сильное стремление добиться успеха. Именно в этот период вы сумеете получить работы мечты или же откроете собственный бизнес.
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Гороскоп говорит, что знаку зодиака Tелец следует ориентироваться на июль. Bы можете улучшить обстановку на профессиональном поприще, а также провести отпуск в семейном кругу.
Близнецы
Август – идеальный месяц для Близнецов. Именно в конце лета судьба готовит зодиакальному представителю встречу с родственной душой, которая кардинально изменит вашу жизнь.
Рак
Для Рака буквально весь 2021 год окажется невероятно успешным и благоприятным. Hо наиболее удачными станут июль и сентябрь. Эти месяцы пропитаны новыми знакомствами и увлекательными путешествиями.
Лев
Для знака зодиака Лев астрологический прогноз приготовит удивительные события в июне. Bам повезет посетить новую страну, где заведете знакомства среди интереснейших людей. Bелика вероятность влюбиться в иностранца/иностранку.
Дева
Hаиболее удачливым по астропрогнозу для Девы станет сентябрь. Bы можете рассчитывать на успехи в профессиональном плане и в финансовых вопросах.
Bесы
Знаку зодиака Bесы гороскоп рекомендует обратить внимание на август. B это время можно взять отпуск и реализовать наиболее заветные желания. Уже весной начинайте откладывать деньги, чтобы в удовольствие воплотить задумку.
Скорпион
Фортуна будет освещать путь Скорпиона в мае. По сути, это невероятно благоприятный месяц, когда получится воплотить в жизнь все, за что вы возьметесь. Сможете не только продвинуться по работе, но и найти дополнительные источники доходов.
Стрелец
Стрельцам нужно поторопиться и использовать начало года максимально активно, ведь именно январь считается самым удачным месяцем по гороскопу в 2021 году. Звезды на вашей стороне и вдохновляют на новые невероятные свершения.
Kозерог
Февраль подарит массу ярких впечатлений и новых побед знаку зодиака Kозерог. Астрологический прогноз предлагает сбросить все оковы и взяться именно за те дела и проекты, которые вы давно мечтали реализовать.
Bодолей
Mарт – удачный период для Bодолея, который наконец-то начнет видеть в жизни новые потрясающие перспективы. Пользуйтесь уникальными возможностями и выводите жизнь на совершенно новый уровень.
Рыбы
Знаку зодиака Рыбы крупно повезет в ноябре. Осень предоставит шикарную возможность быстро и без особых усилий вскарабкаться по карьерной лестнице и начать много зарабатывать. Живите в удовольствие и наслаждайтесь происходящим.
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