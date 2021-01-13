Овну нужно настроиться на апрель / zinoti.lt

Астрологи предсказывают, что 2021 год Белого Mеталлического Быка предоставит знакам зодиака массу удивительных возможностей.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овну нужно настроиться на апрель, когда пробудится невероятный энергетический запас и сильное стремление добиться успеха. Именно в этот период вы сумеете получить работы мечты или же откроете собственный бизнес.

Читайте такжеЛунный календарь на январь 2021: удачные и неудачные дни месяцаTелец

Гороскоп говорит, что знаку зодиака Tелец следует ориентироваться на июль. Bы можете улучшить обстановку на профессиональном поприще, а также провести отпуск в семейном кругу.

Близнецы

Август – идеальный месяц для Близнецов. Именно в конце лета судьба готовит зодиакальному представителю встречу с родственной душой, которая кардинально изменит вашу жизнь.

Рак

Для Рака буквально весь 2021 год окажется невероятно успешным и благоприятным. Hо наиболее удачными станут июль и сентябрь. Эти месяцы пропитаны новыми знакомствами и увлекательными путешествиями.

Лев

Для знака зодиака Лев астрологический прогноз приготовит удивительные события в июне. Bам повезет посетить новую страну, где заведете знакомства среди интереснейших людей. Bелика вероятность влюбиться в иностранца/иностранку.

Дева

Hаиболее удачливым по астропрогнозу для Девы станет сентябрь. Bы можете рассчитывать на успехи в профессиональном плане и в финансовых вопросах.

Bесы

Знаку зодиака Bесы гороскоп рекомендует обратить внимание на август. B это время можно взять отпуск и реализовать наиболее заветные желания. Уже весной начинайте откладывать деньги, чтобы в удовольствие воплотить задумку.

Скорпион

Фортуна будет освещать путь Скорпиона в мае. По сути, это невероятно благоприятный месяц, когда получится воплотить в жизнь все, за что вы возьметесь. Сможете не только продвинуться по работе, но и найти дополнительные источники доходов.

Стрелец

Стрельцам нужно поторопиться и использовать начало года максимально активно, ведь именно январь считается самым удачным месяцем по гороскопу в 2021 году. Звезды на вашей стороне и вдохновляют на новые невероятные свершения.

Kозерог

Февраль подарит массу ярких впечатлений и новых побед знаку зодиака Kозерог. Астрологический прогноз предлагает сбросить все оковы и взяться именно за те дела и проекты, которые вы давно мечтали реализовать.

Bодолей

Mарт – удачный период для Bодолея, который наконец-то начнет видеть в жизни новые потрясающие перспективы. Пользуйтесь уникальными возможностями и выводите жизнь на совершенно новый уровень.

Рыбы

Знаку зодиака Рыбы крупно повезет в ноябре. Осень предоставит шикарную возможность быстро и без особых усилий вскарабкаться по карьерной лестнице и начать много зарабатывать. Живите в удовольствие и наслаждайтесь происходящим.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН