Самые невезучие знаки / shutterstock

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не везет чаще, чем остальным.

Об этом пишет "Клубер".

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Девы умеют решать проблемы других людей и давать советы, но они не знают, как помочь себе. Когда они нервничают, то моют, полируют, убирают, чистят, и их жизненное пространство настолько стерильно, что гости чувствуют себя неуютно и напряженно.

К сожалению, их жизнь состоит из исправления несовершенств, и они часто ищут причину, что они сделали не так, чтобы их постигла такая тяжкая судьба.

Весы

Весы очень обижены несправедливостью жизни. Весам нравится играть в детективов, выводить мошенников на чистую воду, разоблачать лжецов. Проблема в том, что они воспринимают все это слишком близко к сердцу и по-настоящему страдают.

Рыбы

Рыбы - знак немного оторванный от реальности. В своей голове они давно обрисовали, как должна выглядеть их жизнь и каким должен быть идеальный мир. Однако реальность постоянно "бьет их лицом об стол".

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Автор: УНИАН