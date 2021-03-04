Общеизвестный факт: Скорпионы – это фантастические любовники, которые не боятся экспериментировать.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые являются лучшими любовниками, но вот построить длительные отношения с ними бывает сложно.

Об этом пишет "Клубер".

Овен невероятно страстный в постели, ведь это представитель стихии огня. Но после идеального интима, во время которого все ваши органы чувств, несомненно, будут трепетать, представители этого знака зачастую сами провоцируют неприятные ситуации. К примеру, они не звонят вам, забывают о назначенном свидании или, что хуже всего, и вовсе начинают отдаляться.

Скорпион

Общеизвестный факт: Скорпионы – это фантастические любовники, которые не боятся экспериментировать. При этом грешат они лишь в одном - порой в постели они бывают слишком самовлюбленными и могут забыть о потребностях партнера.

Близнецы

Близнецы смогут доставить вам сказочное удовольствие в постели. но жизнь с ними бывает не сахар. Представители этого знака Зодиака нередко пытаются изменить своего партнера, сделав его «лучше».

Если они постоянно ищут у вас недостатки и пытаются их исправить, отношения с ними могут стать напряженными и даже жестокими.

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Автор: УНИАН