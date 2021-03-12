Этих женщин невозможно не любить / ua.depositphotos.com
Женщина-Рыбы достаточно необычная. Она привлекает мужчин не только своим умом, но и внутренним миром. Они романтичные и могут быть таинственными.
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Кроме того, они очень чувствительны, поэтому могут понимать своего партнера без слов. Периодами с ними сложно, но без них, как говорится, невозможно. Любовь, которую дарят женщины этого знака Зодиака, не сравнить ни с чем. В отношениях они всегда выкладываются на все 100 процентов.
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