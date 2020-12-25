Нам всем придётся много работать, однако, методы придется менять. Пришло время отказаться от старого.

2021 - год Белого Быка, связанный со стихией металла. Бык в астрологии Востока считается символом трудолюбия, упорства, терпения, уравновешенности и выносливости.

Нам всем придётся много работать, однако, методы придется менять. Пришло время отказаться от старого и внедрять современные технологии, переходить на новый формат обучения и деятельности, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Все это обусловлено соединением гигантов Юпитера и Сатурна в первом градусе Водолея, принадлежащего к стихии Воздуха. Основной астрологический фактор 2021 года – напряженные аспекты Юпитера с Ураном и Сатурна с Ураном. А это вызовет глобальную политическую нестабильность. Особенно сложные периоды нас ждут в феврале, июне, и декабре 2021 года, когда Сатурн в Водолее и Уран, управитель Водолея, будут в напряженных аспектах. В эти периоды, общение пожилых, умудренных жизнью людей и молодого поколения, приводит к серьезным конфликтам. Сатурн – это консервативное, уходящее. Уран – новое, революционное, реформаторское. Поэтому 2021 год – это борьба нового с бесперспективным и исчерпавшим себя.

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С 20 -х декабря 2020 Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. И в целом, человечество в 2021 году сможет справиться с пандемией, во многом, благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и новым схемам лечения, а также некого пробуждения. В 2020 году все жили в страхе, но теперь истина проясняется. Короновирус ослабеет и станет стандартной сезонной вирусной инфекцией. Мир вернется в прежний ритм жизни, будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб пандемии.

С 4 по 6 июня Марс в Раке становится в оппозицию к Плутону в Козероге - противостояние двух агрессивных планет, влияние оппозиции будет чувствоваться 2-3 недели. Может кардинально измениться глобальный вектор международных отношений. Тем более, этот транзит совпадает с коридором затмений и напряженным аспектом Сатурна с Ураном. Пожалуй, июнь – сложнейший месяц 2021 года, благо, в этот период Юпитер ненадолго зашел в знак Рыб - с 14 мая по 28 июля, что способствует оптимистичным настроениям и благополучному завершению событий июня.

В 2021 году активизируются энергии Водолея, который отвечает за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость. Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес. Водолей – знак революционных преобразований, обновлений, что, в результате приводит к техническому и социальному прогрессу. Конечно, все это будет происходить с препятствиями - весь 2021 год сохраняется напряженный аспект квадратуры между сильным Сатурном в Водолее, где он в статусе второго управления и Ураном, управителем Водолея, который движется по знаку своего падения - по Тельцу. Водолей – знак, характеризующий всё человечество, всех жителей Земли и общества всех стран мира. Телец – знак денег и материального благосостояния, а также всех форм плодородия. Вполне вероятно, что 2021 год будет неурожайным, об этом как раз и говорит квадратура Сатурна и Урана. Но не паникуйте, все-таки Юпитер, весь год 2021 сглаживает сдерживающие влияния Сатурна. Стремитесь к новому во всех смыслах, развивайтесь, обучайтесь новым современным профессиям, находите группы по интересам, друзей и единомышленников, переводите бизнес в интернет.

В 2021 году будет 4 затмения, а в 2020-м их было шесть. Первый коридор затмений с 26 мая по 10 июня, второй коридор затмений – с 19 ноября по 4 декабря. Во время затмений, а также за день до и после коридора затмений, нужно вести себя максимально осторожно, избегать экстрима, стараться не начинать важных дел, а лучше всего, посвятить время отдыху, повседневным делам или заняться самопознанием.

До 19 июля Черная Луна, кармическая негативная точка, движется по знаку Тельца. У многих людей изменится отношение к материальному миру, своему телу, деньгам. Если человек поступает несправедливо в финансовых вопросах, то он начинает нести денежные и энергетические потери. С 19 июля Черная Луна войдет в знак Близнецов, люди будут себя чувствовать свободно в материальном плане, долго не решаемые имущественные вопросы, наконец, получат свое завершение. Многие погасят кредиты, вернут долги или получат задолженности по заработной плате.

Периоды ретроградности Меркурия знакомы всем, в 2021 ретроградность Меркурия исключительно в знаках воздушной стихии: С 30 января по 21 февраля, в знаке Водолей. С 30 мая по 23 июня, в знаке Близнецы. С 27 сентября по 18 октября, в знаке Весы. В соответствии с этим, у многих людей будут наиболее выражены проблемы и нарушения в делах и личной жизни. В эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ. В периоды ретроградности Меркурия требуются дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется начинать в эти периоды, что-либо новое.

С 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021 Юпитер движется по знаку Водолея, но, ненадолго, планета Большого Счастья - Юпитер, зайдет в знак Рыб, где имеет статус второго управления, поэтому период с 14 мая по 28 июля – оптимальное время для планирования дальних поездок. При этом для начала поездок лучше пропустить коридор затмений 26 мая – 10 июля, плюс – минус день от затмений. С 30 мая по 23 июня период ретроградного Меркурия в знаке Близнецы. Поэтому, если отпуск попадает на этот период, будьте готовы к разнообразным задержкам, отменам рейсов, потери денег и документов, опоздания, невыполнения договоров противоположной стороной или хозяевами, и прочие подобные неприятности.

Венера будет ретроградна с 19 декабря 2021 до 29 января 2022 года в знаке Козерог. Венера отвечает за союз, удовольствие, связь и желания. Это планета любви, отношений и наших финансов. Возвращение, как минимум, в мыслях к прошлым отношениям или пересмотр жизненных позиций настоящего, встанут на первое место в период ретроградности Венеры. В этот период не рекомендуется приобретать драгоценности и предметы роскоши или искусства, инвестировать крупные суммы денег, а также регистрировать брак.

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Автор: УНИАН