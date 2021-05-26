Карты Таро издавна открывают тайны будущего человечества.

Карты Таро - мудрые провидцы и предсказатели, которые дают людям множество советов. Издавна карты использовали для того, чтобы заглянуть в будущее. Гороскоп карт Таро расскажет каждому знаку Зодиаку, какая карта благоволит ему в этом месяце, и какую судьбу ему обещает.

Овен

Карта месяца: Пятерка пентаклей

Этот месяц будет для вас не очень удачным в сфере финансов. Возможны убытки и незапланированные траты. Не рекомендуется заключать финансовые сделки и делать вклады. Также нужно повысить бдительность: вас могут обмануть мошенники. Не стоит в денежных вопросах полагаться только на себя. Позвольте вам помочь человеку, которому вы доверяете.

Телец

Карта месяца: Двойка кубков

Июнь для Тельцов будет месяцем романтики и кокетства. Если у вас ещё нет пары - это идеальный месяц для того, чтобы начать искать свой любовный интерес или сделать признание в любви, если вы уже влюблены. Присмотритесь внимательнее к своим недавним знакомым - скорее всего, среди них скрывается ваша судьба. Тельцы, у которых есть пара, могут отправиться в совместное путешествие.

Близнецы

Карта месяца: Перевернутая семерка жезлов

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые будут презирать своих обидчиков до конца жизниВ первый месяц лета вам часто придется отстаивать свою точку зрения и личные границы, и не всегда это будет удачно. Окружающие часто будут безразличны к вашим просьбам. К середине месяца вы можете совсем лишиться сил, но сдаваться не нужно.

Рак

Карта месяца: Девятка пентаклей

Месяц сложится для вас удачно как в карьере, так и в отдыхе. Карты рекомендуют вам посвятить больше времени хобби, заботе о себе, удовольствиям. Воплотите в жизнь самые смелые желания, чаще себя балуйте. Также очень удачно пройдут любые процедуры по уходу за собой.

Лев

Карта месяца: Паж пентаклей

В этом месяце вас ждут приятные встречи и хорошие знакомства, которые принесут вам финансовую прибыль. Вам поступит очень перспективное предложение, что откроет для вас множество новых возможностей. Львам нужно быть приветливыми и не упускать никаких знакомств, даже если они кажутся вам малозначительными.

Дева

Карта месяца: Семерка жезлов

Эта карта сулит вам частые разногласия с коллегами по рабочим вопросам. Очень важно для Дев не отступать от своей позиции и настаивать на своём. Тогда вам удастся защитить свою точку зрения и при этом не испортить отношения с коллегами.

Весы

Карта месяца: Дьявол

В июне вас часто будут преследовать различные соблазны, которым захочется поддаться. Они могут касаться еды, денег, личных отношений и убеждений. Ни в коем случае не поддавайтесь искушениям, иначе последствия будут очень серьезными.

Скорпион

Карта месяца: Перевернутая девятка мечей

Скорпионов часто будет одолевать уныние, разочарование, грусть по утраченным возможностям. Смотрите на вещи в позитивном ключе и не позволяйте пессимизму победить вас. Если какая-то проблема долго гложет вас - стоит либо решить её, либо относиться к ней проще.

Стрелец

Карта месяца: Перевернутые влюбленные

Месяц неудачен для любовных дел. Лучше вообще не влюбляйтесь, или отложите все романтические планы на июль. Если вы решите начать отношения, то вас ждут частые ссоры и болезненное расставание.

Козерог

Карта месяца: Король мечей

Судьба создаст для вас все условия для успешного решения вопроса, который уже очень долго тяготит вас. События часто будут складываться вам на пользу, а удача будет на вашей стороне. Главное - действовать, а не ждать подарка судьбы. В трудной ситуации обращайтесь за помощью к друзьям - они дадут дельный совет.

Водолей

Карта месяца: Королева кубков

Июнь станет для Водолеев месяцем налаживания отношений. Чаще общайтесь с родными и близкими, устраивайте вечеринки с друзьями. Обсуждайте планы и просите помощи у родных. Конечно, не забывайте о своих родителях. В этом месяце вам очень поможет близкая родственница, с которой у вас хорошие отношения: мама, бабушка, старшая сестра или тетя.

Рыбы

Карта месяца: Перевернутая семерка мечей

В июне недобросовестный человек попытается нажиться на вашей невнимательности или доверчивости. Это может быть даже близкий человек, поэтому старайтесь не распространяться о своих планах и финансах. Также такой человек может скрываться среди ваших коллег. Не участвуйте ни в каких сплетнях и интригах.

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Автор: Екатерина Пулатова