Чтобы удачно провести этот месяц, следуйте советам карт.

Карты Таро издавна предсказывали судьбу человека и говорили об опасностях, которые нас подстерегают. В колоде Таро каждая карта имеет своё значение и толкование. Астрологи подготовили таропрогноз для каждого знака Зодиака на март и рассказали, что вам приготовил первый весенний месяц.

Овен

Карта месяца: Суд

Март будет для вас напряженным и хаотичным месяцем. Вас ожидает множество перемен и ситуаций, где требуется быстрая реакция. Однако в здоровье вас ожидает стабильность. Март - благоприятный месяц для налаживания семейных отношений. Не отвергайте советы и помощь близких людей, когда они протянут вам руку. Овны смогут проводить больше времени с родными, уладить все конфликты.

Телец

Карта месяца: Император

Вам нужно взять судьбу в свои руки, быть хозяином своей жизни. В этом вам поможет ваш опыт и житейская мудрость. Прислушивайтесь к своей интуиции берите на себя инициативу. Не бойтесь трудных ситуаций и конфликтов, ведь с вашей решимостью вам всё по плечу.

Близнецы

Карта месяца: Колесо Фортуны

В марте Близнецы будут чувствовать неусидчивость, частые приливы энергии. Вам захочется что-то изменить в своей жизни, испытать нечто новое. Вас ожидает интересный месяц, но нужно правильно рассчитывать средства и силы. Не нужно переусердствовать и быть слишком требовательными к себе. Сосредоточьтесь на одной цели и не отвлекайтесь на другие факторы.

Рак

Карта месяца: Повешенный

В марте Раков ожидают серьезные перемены, но не все из них будут приятными. Эта карта призывает вас к глубокому очищению и переосмыслению. Вам придется пройти через тяжелый процесс избавления от вещей из прошлого, которые вас отягощают. Это может быть как материальная вещь, так и жизненный принцип или старое знакомство.

Лев

Карта месяца: Смерть

Читайте такжеСексуальный гороскоп на март 2021: кто окажется на пике кайфаНе пугайтесь названия этой карты. В колоде Таро Смерть означает кардинальные перемены, избавления от ненужного, перерождение. Вам предстоит переосмыслить свою жизнь и покончить с вещами и людьми, которые тянут вас на дно. Неизвестно, будут ли это изменения к лучшему, но ваша жизнь точно не будет прежней. Это хороший месяц для новых начинаний и ремонта.

Дева

Карта месяца: семерка пентаклей

Ваша карта обещает Девам, что вы достигните того, чего задумали. Однако это процесс небыстрый и вам может понадобиться гораздо больше времени. Если вы ещё не видите результатов своих усилий - не расстраивайтесь. Вы непременно достигните успеха, если будете терпеливы.

Весы

Карта месяца: Перевернутый Шут

В марте вы столкнетесь со скукой, весенней хандрой и сильной ленью. Вам нужно переступить через себя и приложить больше усилий, чтобы достигнуть желаемого. Друзья и близкие не смогут помочь вам, поэтому стоит надеяться лишь на себя. Будьте энергичнее и решительнее, чем обычно.

Скорпион

Карта месяца: Верховная Жрица

Ваша карта призывает вас прислушиваться к своей интуиции, развивать внутреннее чутье. Ответы на волнующие вас вопросы уже находятся внутри вас, стоит лишь их найти. Также в марте важно чаще испытывать положительные эмоции, особенно любовь. Это чувство наполнит вас силой, с которой вы сможете свернуть горы.

Стрелец

Карта месяца: Паж кубков

В марте вам захочется закрыться от всех людей, сбежать от общества и не доверять никому. Стрельцу часто будет хотеться побыть в одиночестве. Такой подход к общению лишит вас неприятностей, но также и положительных эмоций. Если вы не готовы потерять удовольствие от жизни - научитесь доверять другим.

Козерог

Карта месяца: восемь мечей

В марте вы будете чувствовать себя загнанными в угол. Козерогам покажется, что невозможно найти решение возникших трудностей. Вас часто будут одолевать страх, неуверенность, сомнения в себе и других. Однако эти чувства будут недолгими - скоро вы почувствуете облегчение.

Водолей

Карта месяца: двойка пентаклей

Карта этого месяца обозначает баланс и гармонию. Она призывает Водолеев разобраться в себе и понять, ничто ли вам не мешает достигнуть задуманного. Возможно, в ваших действиях или жизненных убеждениях есть противоречия. Выберите для себя одну стратегию и придерживайтесь её. Также вам нужно разобраться в своем окружении: кто вам действительно друг, а кто лишь притворяется.

Рыбы

Карта месяца: Дьявол

В первый месяц весны Рыбы часто будут чувствовать нерешительность, отсутствие инициативы. Из-за боязни сделать что-то неправильно вы решите вообще ничего не предпринимать. Важные дела и задачи вы будете откладывать до последнего, пока они не накопятся. Бездействие может сильно испортить вашу жизнь.

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Автор: Екатерина Пулатова