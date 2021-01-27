Чтобы удачно провести этот месяц, следуйте советам карт.

Карты таро - это древний способ заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Каждая карта в колоде имеет собственное значение и толкование. Тарологический прогноз на февраль для каждого знака Зодиака расскажет вам, какая судьба уготована вам в последний месяц зимы.

Овен

Карта месяца: Пятерка кубков

В этом месяце вы столкнетесь с проблемой, которую давно забыли. Возможно, объявится ваш старый недоброжелатель или начнет болеть выздоровевший орган. Также возможны разногласия в семье из-за старых конфликтов. Для Овнов важно не поддаваться этим конфликтам и не винить себя за ошибки прошлого.

Телец

Карта месяца: Двойка жезлов

В этом месяце вы будете жонглировать целой кучей дел и везде добьетесь успеха. Вв сможете успешно совмещать хобби, работу, семью и учебу. Ваша энергия в феврале будет безгранична. Однако пытаясь успеть всё сразу вы рискуете переутомиться и перегореть. Несмотря на постоянный прилив сил и упрямость Тельцов им всё же следует больше отдыхать.

Близнецы

Карта месяца: Девятка кубков

В феврале вас ждет небывалая удача, счастье и блаженство. Ваша судьба окажется полностью в ваших руках, поэтому не слушайте никаких советов. Всё, за что вы возьметесь в феврале, откликнется вам вдвойне. Карты советуют вам браться за сложные дела, но лишь в тех сферах, которые вам по душе. В нелюбимой работе вы вряд ли чего-то добьетесь.

Рак

Карта месяца: Пятерка пентаклей

Читайте такжеПоявился гороскоп на февраль 2021Февраль будет для вас непростым месяцем с множеством испытаний, но унывать не нужно. Важно сохранить позитив и хорошее настроение. В борьбе за свое счастье и прохождении испытаний вы сможете увидеть решения насущных вопросов. Разберитесь в своем прошлом и постарайтесь исправить старые ошибки.

Лев

Карта месяца: Паж пентаклей

Львам в феврале нужно мыслить не эмоциями, а логикой. Вам нужно укротить свою эмоциональность, чувствительность и обидчивость. Если вы положитесь на логику - всё пройдет удачно. В феврале вам стоит заняться рутинными вещами, которые вы давно откладывали. Это удачный месяц для ремонта в квартире - он принесет вам удовольствие.

Дева

Карта месяца: Императрица

Карты советуют вам убраться в доме, избавиться от всего мусора и ненужных вещей. Поменяйте обстановку в квартире по вашему вкусу, избавьтесь от старых и некрасивых вещей. Проводите больше времени с семьей. Все эти дела доставят вам удовольствие и помогут отвлечься от работы. В этом месяце будьте королем или королевой - балуйте себя, покупайте красивые вещи и прочтите интересную книгу.

Весы

Карта месяца: Рыцарь пентаклей

В этом месяце вы будете в ударе. Карты советуют вам быть стойким, уверенным в себе и даже упрямым. Никто не сможет обидеть вас или вывести из равновесия. Поставьте себе цель на месяц и смело идите к ней. Никого не слушайте и идите напролом - тогда вас ждет множество достижений.

Скорпион

Карта месяца: Паж жезлов

Карты таро советуют Скорпионам жить сегодняшним днем. Ставьте краткосрочные цели, не откладывайте ничего на завтра и ожидайте максимальных результатов здесь и сейчас. В феврале вы будете очень резко реагировать на любую неудачу. Возможно, в этом месяце вами и вашей энергичностью попытаются воспользоваться плохие люди, так что будьте очень внимательны.

Стрелец

Карта месяца: Отшельник

В этом месяце не стоит искать приключений и суеты. Это время для размышлений и поиска себя. Ваша карта Отшельник советует вам абстрагироваться от всех, ненадолго отойти от социума. Проведите время наедине с собой, разберитесь со своими мыслями и будьте честны с собой.

Козерог

Карта месяца: Восьмерка мечей

Козерогов ждет очень сложный месяц - повсюду вас будут ожидать преграды и неприятности. У вас накопится множество дел, с которыми вы не успеете справиться. Однако не нужно отчаиваться и хвататься за голову - Вселенная проверяет вас. Если вы проявите стойкость и терпеливость - вас ждет вознаграждение.

Водолей

Карта месяца: Император

Карты рекомендуют вам максимально выложиться на работе и в семье в этом месяце. Достигнуть всех запланированных целей вам будет мешать расслабленность и ленивость. В феврале вы будете чувствовать упадок сил, и полное отсутствие желания делать что-либо. Поддаваться этим чувствам нельзя, иначе вы не получите вознаграждение от судьбы.

Рыбы

Карта месяца: Смерть

В колоде таро Смерть - это символ завершения, грядущих перемен и кардинальных поворотов судьбы. Обещанные вам перемены могут быть как негативными, так и положительными, но ваша жизнь уже не будет прежней. Рекомендуется избавиться от старых вещей в доме. В этом месяце вас ждет смена мировоззрения и жизненных ценностей. Возможно, вам придется полностью поменять круг общения. Это удачный месяц для окончания старых дел и начала новых.

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Автор: Екатерина Пулатова