Карты Таро издавна открывают тайны будущего человечства.

Составление гороскопа с помощью карт Таро - один из многих способов предсказания будущего. Издавна астрологи искали в картах советы и ответы на насущные вопросы. Гороскоп карт Таро даст советы на апрель для каждого зодиакального знака и расскажет, каких опасностей нужно избегать.

Овен

Карта месяца: перевернутый Император

В апреле окружающие часто будут пытаться перехватить вашу инициативу и приписать себе ваши достижения. Овна это разозлит, но виной происходящему является ваша неуверенность. Будьте более напористыми и отстаивайте свои интересы. Пока вы раздумываете - другие действуют.

Телец

Карта месяца: Семерка кубков

Апрель откроет перед Тельцами море удивительных возможностей и новых перспектив. Однако не стоит браться за всё сразу - иначе лишитесь всех привилегий. Выберите один путь и идите по нему, никуда не сворачивая.

Близнецы

Карта месяца: Шестерка кубков

Читайте такжеГороскоп для Раков на апрель 2021: прислушайтесь к интуиции и улаживайте конфликтыАпрель будет для вас светлым и приятным периодом. Впереди много теплых моментов с друзьями и близкими. В этом месяце вы будете светиться добротой. Удачный месяц для встречи со старыми друзьями. Но не всё будет гладко - Близнецам придется столкнуться с неприятными моментами своего прошлого.

Рак

Карта месяца: Королева кубков

Вам будет трудно поладить с окружающими, возможны ссоры по пустякам. В апреле Раков ожидает конфликт с какой-либо женщиной, которая в вашей жизни важна: бабушка, мама, сестра или жена. Её поступки и слова заденут вас и Ракам захочется отомстить. Однако в её действиях нет злого умысла, поэтому не поддавайте конфликту.

Лев

Карта месяца: Перевернутая тройка жезлов

Не все, что вы планировали, пойдет по плану, поэтому не расстраивайтесь. В апреле Рак будет необычайно растерянным и неуклюжим. Кажется, будто всё валится у вас из рук. Причиной такого состояния скорее всего является натянутые отношения с родными и коллегами. Конфликты и обиды в апреле сильно повлияют на вашу трудоспособность.

Дева

Карта месяца: Четверка пентаклей

В апреле у Девы будет неадекватное отношение к деньгам. Вы тратите слишком много средств или наоборот, не покупаете необходимые вещи. Контролируйте свое денежное поведение и разумно планируйте свои траты. Также в апреле возможны конфликты с коллегами, друзьями и родственниками из-за денег.

Весы

Карта месяца: Туз мечей

В этом месяце вас ждет успех в вашей сфере деятельности. Вы достигните поставленных целей и завоюете уважение знакомых. Действуйте решительно и энергично. Не зацикливайтесь на мелочах, иначе можете потерять шанс на успех.

Скорпион

Карта месяца: Шестерка мечей

Апрель может сильно подорвать ваше финансовое благополучие. Внимательно планируйте ваши денежные траты. Не допускайте спонтанных покупок, не берите долги и кредиты. На бытовые расходы лучше выделить себе сумму заранее, чтобы не было соблазна потратить больше.

Стрелец

Карта месяца: Императрица

Апрель будет для вас плодотворным месяцем. Вам удастся выполнить много задач и найти решение старых проблем. Очень удачный месяц в любовных делах. Стрельцы могут планировать свадьбу или свидания в апреле - у вас всё пройдет гладко. Апрель пройдет очень романтично, так что пользуйтесь своим шансом.

Козерог

Карта месяца: Четверка жезлов

Апрель будет веселым месяцем с множеством приятных встреч. Вас ждут праздники и теплые посиделки с родными. В этом месяце удастся завершить начатые в марте дела, а ваши увлечения начнут приносить доход. Козероги смогут придумать удачный план на будущее и найти решение насущных проблем.

Водолей

Карта месяца: Королева кубков

В апреле в доме Водолеев будет царить любовь - как романтическая, так и семейная. Удачно пройдут семейные встречи, а ваши отношения с половинкой выйдут на новый уровень. В апреле можно попросить о помощи своих близких или спросить совета. Женщина из вашего окружения поможет вам во многих делах. Положитесь на нее.

Рыбы

Карта месяца: Пятерка кубков

В начале месяца вы погрузитесь в меланхолию и печаль, но вскоре жизнь наладится. Многие проблемы решатся сами по себе, а прошлые неудачи не будут вас печалить. Также Рыб порадует крепкое здоровье и стабильное самочувствие. Вам нужно научиться расслабляться и прощать себя.

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Автор: Екатерина Пулатова