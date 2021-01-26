Энергии февраля узконаправленные, т.к. большинство планет, сосредоточено в фиксированном знаке Зодиака – Водолей. Происходит подготовка и начало процесса перехода окружающей действительности на новый уровень.
Можно сказать, что начинается новая эра в истории не только Украины, но и всего мира. Главная задача на этот период – принимать формирующиеся жизненные условия и меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста в сложившихся ситуациях по всем сферам жизни. Уран управляет Водолеем, в котором большинство планет, что делает астрологическую погоду в феврале особенно напряженной, заставляет бороться. Но такие условия формируют личность сильную со стержнем и строгой внутренней системой. Либо, не пройдя испытаний, человек получает разрушения и переходит в положение принуждения, его заставляют, ставят в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.
Таким образом, обстоятельства февраля воспитывают и «выращивают» в человеке Личность, устойчивую, реализованную. Если человек не принимает новые условия, то будет подавлен обстоятельствами извне. Для людей утонченных, ленивых, творческих, эмоциональных – февраль сложный. А для людей деятельных, осознанных, думающих – февраль окажется очень ресурсным.
Взаимодействия планет в феврале – напряженные, но это не значит, что обязательно негативные. Высокая степень мотивации является двигателем, вызывающим у человека большую внутреннюю напряженность или стресс, но неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Энергии планет в феврале могут дать огромную силу, но при этом от человека требуется активность и осознание путей, ведущих к преодолению трудностей и преград.
Овен
Обстоятельства могут «вымотать» вас и стать причиной заблокированной и потраченной энергии. Но если вы осознанный человек, сильный психически и физически, способный совладать с собой, то внешнее напряжение даст напор и энергию. Направляя ее на реализацию целей, работая, порой, без сна и отдыха, в конце концов, вы сможете упорно преодолеть препятствия. Успех в феврале зависит от способности конструктивно применять потенциал напряжения, которое возникает при взаимодействии планет. В феврале продвижение вперед возможно, но придется преодолевать преграды.
Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 25 - 31 январяТелец
Только те, кто способен владеть своими эмоциональными состояниями, сможет достичь удовлетворительного результата от приложения усилий. Многим трансформировать эту энергию тяжело, но необходимо сконцентрироваться, определить цель и действовать. Те, кто находится в пассивном состоянии, не желает прилагать усилия, может оказаться в стрессовой ситуации. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности и сохранить психическое и физическое здоровье, необходима выдержка и самоконтроль. Наиболее важным в феврале является умение ясно сформулировать свои цели и составить план действий.
Близнецы
Меркурий, ваш управитель, находится в ретро движении до 21 февраля. Возникают задержки при подписании документов и соглашений, в получении информации или знаний. Вообще, негармоничный период для любого вида умственной деятельности. Чаще, чем обычно, возникают неприятности в финансовой сфере, поломки средств коммуникации, электроники, оргтехники. Неожиданные визиты и звонки, порой, неприятные, напоминающие о проблемах прошлого. Для здоровья период повышенной опасности, появляются неприятные явления со стороны нервной системы. Возникающие обстоятельства вынуждают менять планы.
Рак
Переутомление и сложности при общении с окружающими, дают головные боли. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании приборами, транспортными средствами, электроникой, при вождении транспорта. Возможны неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми, внезапно возникают трудности и разногласия. Остерегайтесь принятия опрометчивых решений, необдуманных поступков. Плохо протекает обсуждение семейных планов или личных проблем. Возможны разрывы отношений, расставания.
Лев
Много неожиданностей, особенно в сфере взаимоотношений, что способствует эмоциональной неустойчивости. Может возникнуть «любовь с первого взгляда» или могут «открыться глаза» и человек, который был всё время рядом и не рассматривался иначе как друг, вызовет иные, не дружеские, а более глубокие чувства. Наряду с этим, для семейных отношений, напряженный период. Чувства в феврале интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления, ведут к физическому и эмоциональному истощению.
Дева
Старайтесь быть терпеливее, и вы сможете справиться с неприятными обстоятельствами в этот период. Не стесняйтесь переспрашивать и перечитывать - это убережет от возможных негативных последствий. Ретроградное движение вашего управителя – планеты Меркурий, оказывает особое влияние на ваши мысли, речь, взаимоотношения с близкими. Многое в течение месяца, вам кажется странным, нелогичным. Чтобы избежать недоразумений и конфликтов, очень важно держать под контролем свои эмоции и правильно расставлять жизненные приоритеты – в феврале они могут меняться.
Весы
Не простой период для любовных отношений: охлаждение чувств, отстраненность, озабоченность финансовым положением, стремление к уединению, характерны для этого периода. Медленно принимаются решения, чаще делаются ошибки в документах. Сложности происходят при переговорах, в процессе обучения, при проведении сделок купли-продажи. Тем не менее, можно достичь некоторого улучшения отношений с давними партнерами. Обстоятельства складываются наилучшим образом для восстановления старых связей – деловых, дружеских и любовных.
Скорпион
Сложности и проблемы этого периода, в конце концов, окажутся благоприятными. Если вам отказали, если опоздали куда-то или произошло расставание с партнером, увольнение – не переживайте, это к лучшему. Не следует браться за подготовку и проведение деловых контактов, а также торговых сделок и переговоров о совместной работе. Благоприятный период для возобновления давних взаимоотношений, каких-либо работ, которые не были закончены ранее. Успешны небольшие поездки по поручению или делам, особенно туда, где уже были в прошлом. В феврале можно разрешить споры или разногласия с давними партнерами путем переговоров.
Стрелец
Первая половина февраля – сложный период. При общении с другими следует постараться собрать всю свою сдержанность. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Личные и семейные отношения могут существенно пострадать вплоть до разрыва отношений, разговоров о разводе. Во второй половине февраля ситуация значительно улучшается - обстоятельства способствуют приподнятому, взволнованному настроению. Возобновляются или укрепляются дружеские связи, любовные желания находят свое воплощение, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых отношениях.
Козерог
Благоприятный месяц, по сравнению с представителями других знаков Зодиака. Вдохновение способствует творческому самовыражению. Это период гармонии чувств и наслаждения, но также улучшения бытовых условий, прояснения существующих ситуаций и текущих проектов. Правовые, финансовые или управленческие дела будут решаться в выгодную, полезную для вас сторону, однако, возможны задержки со стороны других людей, некоторые трудности на стадии завершения. Третья декада месяца наиболее благоприятна, формируются спокойные, доброжелательные отношения с окружающими.
Водолей
В целом – удачный месяц для вас. Внешний фон может быть несколько напряженный, но серьезных неприятностей не произойдет. Эффективна умственная работа, появляется легкость в общении и любовных связях, появляется возможность уделять много времени сфере своих интересов. Удается установить различные полезные контакты и завязать интересные знакомства. Благоприятный период для письменного общения, посреднической деятельности, торговли, переоформления договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода. Хорошо удаётся планирование, вынашиваются долгосрочные проекты, удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры.
Рыбы
В первой половине феврале появляются препятствия в социальном продвижении. Вы оказываетесь в некомфортных условиях, возникают обстоятельства, нарушающие и тормозящие трудовую деятельность, а также любой деловой процесс. Возникают задержки и препятствия в процессе реализации творческих практических идей, современных методов и технологий. Вторая половина февраля - хороший период для проведения тренингов, лекций, онлайн-мероприятий. Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты и отношения, общение с иностранцами.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Глоба назвал трех главных счастливчиков недели по знаку Зодиака
- Астрологи назвали знаки Зодиака, чье сердце завоевать сложней всего
- Гороскоп на 26 января: что сегодня ждет Овнов, Весов, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram