Знак Весы несет в себе энергию равновесия и баланса, характеризует партнерские отношения.

Полнолуние в Весах 28 марта в 21:48 по киевскому времени – время выбора на пути к гармонии. Знак Весы несет в себе энергию равновесия и баланса, характеризует партнерские отношения. Полнолунием в Весах управляет Венера - планета любви и красоты, которая движется по Овну, оппозиционному знаку, где имеет статус изгнания. Полнолуние в Весах призывает задуматься не только о собственных проблемах, но и о потребностях партнеров.

Читайте такжеГороскоп для Весов на апрель 2021: не делитесь планами и не будьте эгоистомМногие в период полнолуния 28 марта встанут перед выбором – карьера или семья? Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются.

Поскольку Венера и Луна в оппозиции в Полнолуние 28 марта, то рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами, что может навредить общему делу. Но оппозиция решаема – это две чаши весов, необходимы паритет и сотрудничество, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Луна в Весах благоприятна для налаживания взаимоотношений: компромисс поможет решить конфликтные ситуации и уравновесить противоположности. Это поможет сделать правильный выбор и обрести жизненный баланс.

Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, к полнолунию осилите большую часть работы.

Полнолуние - особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. Ее можно потратить как на созидание, так и на саморазрушение, и тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, стоит научиться работать со своими эмоциональными состояниями.

В карте лунных соответствий, качествам полнолуния соответствует Марс, планета активности, силы, воинственности.

Венера – это наши желания и ценности, учитывая статус Венеры в день Полнолуния – изгнание, что создает атмосферу страсти, драмы, инициативы.

В этот период увеличивается количество измен, люди безумно влюбляются, однако, быстро перегорают. Люди хотят эмоций и чувственных наслаждений, а в Полнолуние они на максимуме.

Эмоциональное и духовное равновесие имеют первостепенное значение для обретения комфорта. Средства достижения гармонии и справедливости не должны превращаться в притеснение или насилие.

Мы будем под влиянием Полнолуния в Весах в ближайшие две недели и в этот период многим будут важны яркие впечатления. Битье посуды – обычное явление в дни полнолуния 28 марта. Используйте мощную энергию полнолуния для активных действий, общественной деятельности, т.к. ее избыток может негативно отразиться на внутренней жизни, семейной.

Это Полнолуние благоприятно для социальной активности, так, люди становятся более инициативными и настойчивыми в достижении своих целей. Хороший день, чтобы возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактические мероприятия. Ближайшие 2 недели - это прекрасное время для проявления лидерских качеств, для смелых поступков, о которых вы давно думали, но никак не решались. Лучше работать именно над теми целями, которые вы поставили давно.

Луна - Это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело, вот почему она оказывает сильное влияние на нас. Тот факт, что сама Луна не излучает, а светит лишь отраженным Светом, акцентирует соответствие Луны с темной стороной - где нет осознанности, но есть подсознание. В день полнолуния интуиция работает максимально.

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Автор: Иван Бойко