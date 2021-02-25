Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития.

27 февраля в 10:18 по киевскому времени, произойдет Полнолуние в Деве. Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются. Луна - Это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело, вот почему она оказывает сильное влияние на нас.

Каждый человек смены фаз Луны ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Астрономически Луна является спутником Земли и светит отраженным светом Солнца. Тот факт, что сама Луна не излучает, а светит лишь отраженным Светом, акцентирует соответствие Луны с темной стороной - где нет осознанности, но есть подсознание, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеНазваны самые невезучие знаки ЗодиакаПолнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития.

Полнолуние - особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. В карте лунных соответствий, качествам Полнолуния соответствует Марс, планета активности, силы, воинственности. В эти сутки появляется возможность выполнить множество дел, однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности. Однако, в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница, если нет возможности проявить активность и выполнить физическую работу.

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Полнолуния 27 февраля произойдет в субботу, этот день недели находится под управлением Сатурна. Это позитивный фактор, т.к. помогает оформить и закрепить результат, структурировать любые процессы. Управитель Полнолуния в знаке Дева – Меркурий, движется по Водолею, способствует истинному понимаю происходящих событий, помогает устранить неразбериху в делах и мыслях. При этом, велика вероятность беспричинной резкой смены настроения. Спонтанные решения и спешка в делах, могут ухудшить существующее положение вещей.

Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в это полнолуние, иначе конфликты неизбежны. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект, оказывает влияние на общий эмоциональный настрой, создаёт специфическую внутреннюю атмосферу.

Удачный день для того, чтобы выставить на продажу все, что хотите. Многие получат награду за проделанную работу.

Подходящее время, чтобы возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактические мероприятия, обследование или диагностику состояния здоровья.

У людей с чувствительными желудком и кишечником могут возникнуть проблемы с пищеварением. Лучше отказаться от жирной и тяжелой пищи, хотя бы в период полнолуния, за день до и после, пока Луна в Деве.

В день Полнолуния можно планировать что-то новое, строить планы на будущее и расписывать по пунктам все действия, но начинать что-то новое не стоит – отложите это до Новолуния 13 марта.

В день полнолуния 27 февраля лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. Если случаются конфликты, то их важно решать на паритетной основе, не оскорбляя самолюбия партнера. Это полнолуние запускает процесс постепенного и медленного развития. Ближайшие две недели после Полнолуния мы будем под влиянием энергии знака Девы, поэтому, что притянуть гармонию в свою жизнь, необходимо терпение, кропотливый труд, сосредоточенность, понятие циклов созревания, ради достижения конкретного результата.

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Автор: УНИАН