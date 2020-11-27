Естественный спутник Земли в этот период будет полностью освещен и насыщен энергией.

Уже через несколько дней над Землей взойдет полная Луна. Наступит в этом месяце полнолуние в понедельник, 30 ноября.

Читайте такжеЛунный календарь на декабрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни в следующем месяцеПолнолуние, или полная Луна – фаза Луны, при которой Земля располагается между Солнцем и ночным светилом, и потому из нее видна лишь освещенная его сторона. Луна в это время имеет вид правильного яркого диска, ведь на нее попадает наибольшее количество солнечного света.

В это полнолуние Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Близнецы. Подвижность знака способствует в решении накопившихся мелких дел, которые отвлекают от крупных, поскольку в данный период поверхностное отношение к миру не позволит сосредоточиться на важном.

Полнолуние в ноябре 2020: когда, дата

Полнолуние наступит 30.11.2020 в 11:30. Это 15-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Процент освещенности Луны составит 100%. Луна взойдет в 16:04, а зайдет в 07:25.

Особенности полнолуния в ноябре

Полная Луна оказывает значительное влияние на все живые организмы в целом и людей в частности. У полной Луны очень сильная энергетика, поэтому она может расшатать психику, вызвать резкие изменения в жизни и принести несчастье.

В общении проявляется чрезмерная импульсивность, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению спиртных напитков.

Это неоднозначный период, когда ночное светило безраздельно правит миром. Это время подведения итогов предыдущих фаз, и если они произведены правильно, то эффект в полнолуние будет максимальным.

Что можно делать в полнолуние 30 ноября

Учитывая усиленную импульсивность, стоит заняться вопросами и проблемами, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат. Возросшая интеллектуальная активность хорошо сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений или связанных с добыванием информации.

Полнолуние – отличное время для творчества. Оно помогает творить и создавать.

Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности. Стоит побольше думать о своих чувствах, делиться мыслями с окружающими. Мыслить хладнокровно в это время выходит с легкостью, но следует быть осторожными – не допускать этот холод в сердце – это оттолкнет окружающих. Стоит найти баланс между разумом и чувствами.

Что нельзя делать в полнолуние 30 ноября

Постоянное желание переключиться на другое занятие не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные проекты, на решение которых нужно потратить не один день, стоит отложить до наступления благоприятного периода.

Не стоит в этот день проводить хирургические операции. А также не рекомендуется давать деньги в долг, поскольку можно их не получить обратно.

Полнолуние в ноябре: что ждет знаки Зодиака 30 ноября

Овен: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Серьезный день, связанный с переоценкой отношений с окружающими людьми, получением информации. Женщины-Овны должны быть внимательны в выборе партнеров - возможно разочарование. Мужчинам-Овнам следует учесть все нюансы, прежде чем браться за какое-либо дело. Ведь может случиться что-то, что серьезно повлияет на ваши дела.

Телец: гороскоп на 30 ноября 2020 года

В этот день стоит обратить внимание на свое здоровье, следить за питанием. Покупая продукты, следует выбирать качественные. Откажитесь от консервированных продуктов, сладостей и тяжелой пищи животного происхождения. В рационе должны преобладать овощи и фрукты.

Читайте такжеЗначение имени Оксана: характер, судьба, совместимость с другими именамиБлизнецы: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Возможны небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего легкая простуда. Поэтому в этот день стоит немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию: переедание в эти дни сильно повредит.

Рак: гороскоп на 30 ноября 2020 года

В этот день нужно обратить особое внимание на свое здоровье. Стоит уделить внимание питанию: отказаться от консервированных продуктов, сладостей и тяжелой пищи животного происхождения. Вместо этого лучше потреблять овощи и фрукты.

Лев: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Это напряженный день. Возможны мелкие неприятности на работе, недоразумения с начальством или с коллегами. Даже мелкая ссора или необдуманное высказывание могут перерасти в крупный скандал. В отношениях с людьми не идите на поводу у своих эмоций.

Дева: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Благоприятный день, связанный с получением космической энергии, лечением. Вероятна поддержка высших сил, коллег, друзей, родственников. Улучшатся супружеские отношения. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного.

Весы: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Критический день – не стоит обдумывать или браться за новые планы. Нужно быть крайне осторожными и внимательными, не вмешиваться ни в какие споры, поскольку это приведет к раздражению и усталости, но никак не к истине.

Скорпион: гороскоп на 30 ноября 2020 года

День благоприятен для восстановления старых связей и утраченного взаимопонимания. В то же время не стоит строить далеко идущих планов, нельзя проявлять высокомерие, отказывать в помощи окружающим. Мужчины должны уделить больше внимания своим женщинам - матери, жене, дочери, сестре.

Читайте такжеНазваны четыре главных везунчика декабря по знаку ЗодиакаСтрелец: гороскоп на 30 ноября 2020 года

В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам. Удачными будут любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Однако свои намерения следует держать при себе и избегать доверительных бесед с посторонними людьми. Вполне возможен приход гостей. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Козерог: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Тяжелый день, связанный с несбывшимися надеждами и напрасными ожиданиями. Противопоказаны настойчивость и физические нагрузки – возможны резкие и внезапные перепады настроения, головные боли или отравления. В сфере интимных отношений следует избегать повышенных претензий к партнеру или рискованных поступков, за которые придется расплачиваться.

Водолей: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Астрологи советуют воздержаться от активности в деловой сфере. Благоприятный день для разрешения конфликтных ситуаций с близкими людьми. Вторую половину дня стоит посвятить тесному общению с близким человеком, семьей. Возможно, под впечатлением чувств или случайного стечения обстоятельств вы окажетесь под чьим-то влиянием.

Рыбы: гороскоп на 30 ноября 2020 года

Хороший день для восстановления связей и отношений. Самые одухотворенные Рыбы, наделенные большой фантазией и вдохновением, удивят окружающих своими достижениями. Возможно даже предложение о выгодной работе, за которую стоит взяться с особым рвением, потому что она может принести неплохой доход.

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Автор: Алина Вишневская