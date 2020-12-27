Ночное светило в полнолуние примет вид правильного ярко освещенного диска.

Через несколько дней, а именно – 30 декабря, над Землей взойдет полная Луна. Это будет последнее полнолуние 2020 года и будет проходить оно под покровительством знака Зодиака Рак.

Читайте такжеЛунный календарь на январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни первого месяца грядущего годаПолнолуние, или полная Луна – фаза Луны, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, и поэтому с нее видна лишь освещенная сторона естественного спутника. Ночное светило в это время имеет вид правильного яркого диска.

Во время полнолуния может показаться, будто месяц значительно увеличился в размерах, однако это не так. Дело в том, что Луна в этот момент находится в противоположном от Солнца направлении, и поэтому на ночное светило попадает наибольшее количество солнечного света.

В это полнолуние Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Рак, а потому очень возможна повышенная эмоциональность и уязвимость.

Полнолуние в декабре 2020: когда, дата

Полнолуние наступит 30.12.2020 в 05:28. Это 16-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Рак. Процент освещенности Луны составит 100%. Восход Луны в 16:08, а закат в 08: 22.

Особенности полнолуния в декабре

Полнолуние, как известно, напрямую влияет на людей и на все живые организмы в целом, ведь у него очень сильная энергетика.

Этот день характеризуется эмоциональной неустойчивостью и чувством душевного беспокойства. Велика вероятность беспричинной резкой смены настроения. Люди могут становиться чрезмерно суетливыми и крайне возбудимыми. В обществе растет недопонимание, значительно учащаются конфликты и ссоры.

Что можно делать в полнолуние 30 декабря

В момент наступления полнолуния рекомендуется заниматься различными домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.

Следует постараться быть спокойным и умеренным, не впадать в крайности. Состояние гармонии и равновесия, даже если вас кто-то оскорбил или обидел, - это то, что нужно в этот день.

Кроме того, это отличное время для проявления трудовой и умственной активности. Самостоятельность и раскованность подсознания благоприятно сказываются на принятии важных и судьбоносных решений. Очень плодотворное время для саморазвития, творчества и созидания.

Что нельзя делать в полнолуние 30 декабря

В полнолуние важно не нарушать гармонию внутреннего состояния, чтобы не произошло, и стараться не проявлять недовольство.

Не стоит в это полнолуние заниматься серьезными делами. Любые дела, требующие точности и продуманности, лучше отложить на некоторое время. То же самое касается крупных покупок и финансовых затрат.

Полнолуние в декабре: что ждет знаки Зодиака 30 декабря

Овен: гороскоп на 30 декабря 2020 года

День пройдет под знаком концентрации сил и благоразумия. Успехом увенчаются дела, связанные с финансами, покупками и приобретениями. В профессиональной деятельности рекомендуется не рисковать и действовать старым, проверенным способом.

Телец: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Для успешного завершения начатого дела астрологи советуют заручиться поддержкой знакомых или друзей. Стоит попросить их о помощи, ведь в последний момент ситуация может круто измениться. Решительность, оптимизм, терпение – и успех гарантирован.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые склонны к одиночествуБлизнецы: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Возможен неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут получить прибыль. Удача находится на вашей стороне, но не следует забывать, что иногда за добро добром не платят. Звезды предупреждают о возможных разочарованиях.

Рак: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Астрологи советуют заручиться поддержкой влиятельных лиц. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений – и успех будет за вами. Вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения и пережить трудности в отношениях с близкими людьми.

Лев: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Успех будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, с покупками и приобретениями. Проявленная в этот день эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

Дева: гороскоп на 30 декабря 2020 года

В этот день активизируются партнерские отношения. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Свободное время лучше посвятить творчеству. Большое значение для душевного комфорта будет иметь эмоциональная обстановка в семье.

Весы: гороскоп на 30 декабря 2020 года

День обещает быть благоприятным. Первая его половина будет насыщена энергией и положительными эмоциями. Она пройдет в благотворном дружеском и деловом общении. Для достижения гармонии постарайтесь избежать эгоизма. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

Скорпион: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Внимательно отнеситесь к предложениям со стороны руководства и мнениям своих коллег. Возможно заключение выгодных сделок. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий, которые благотворно повлияют на вашу жизнь. В личных отношениях намечается сдвиг в лучшую сторону.

Читайте такжеЗначение имени Ульяна: характер, судьба, совместимость с другими именамиСтрелец: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Возможен неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей. Звезды предупреждают о разочарованиях и провалах не только в работе, но и в личной жизни.

Козерог: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Есть высокая вероятность успешно реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Вы способны справиться со многими делами на работе. А ваша активность и деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу. Свободное время лучше посвятить творчеству.

Водолей: гороскоп на 30 декабря 2020 года

У вас - удачный период. Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед - прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить любые конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы она ни была.

Рыбы: гороскоп на 30 декабря 2020 года

Возможны трудности в отношениях с близкими людьми. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху.

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Автор: Алина Вишневская