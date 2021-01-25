В момент полнолуния Луна достигает пика своего роста, а его влияние на все живое усиливается и достигает максимального уровня.

Через несколько дней, а именно – 28 января, над Землей взойдет полная Луна. Это будет первое полнолуние 2021 года и будет проходить оно под покровительством знака Зодиака Лев.

Читайте такжеЛунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни следующего месяцаПолнолуние – фаза Луны, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, поэтому из нее видна лишь освещенная сторона естественного спутника. Ночное светило в это время, в частности, имеет вид правильного яркого диска.

В момент полнолуния Луна достигает пика своего роста, при этом его влияние на все живое усиливается и достигает максимального уровня. В это время растения растут особенно быстро, усиливаются все восстановительные процессы, активизируется обмен веществ. А на человека полная Луна влияет еще сильнее.

Полнолуние в январе 2021: когда, дата

Полнолуние настало 28.01.2021 в 21:17. Это 16-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составит 100%. Восход Луны в 16:05, а закат в 07:50.

Особенности полнолуния в январе

Полнолуние, как известно, напрямую влияет на людей и на все живые организмы в целом. Люди становятся излишне суетливыми и крайне возбудимыми. В обществе растет недопонимание, значительно учащаются конфликты и ссоры.

Пребывание Луны в знаке Лев благоприятно для реализации честолюбивых замыслов, но в то же время создает ложное впечатление, что ваших сил хватит на все. В данный период люди становятся неустойчивыми к лести и невнимательными, в частности, во время подписания документов.

Это время любви себя и окружающих, время позитивной творческой энергии.

Что можно делать в полнолуние в январе

Период этого полнолуния отличное время для активных действий и побед. Удача и успех будут сопутствовать в личной, общественной, творческой и деловой жизни. Поэтому стоит двигаться, путешествовать, общаться, вкладывать деньги и укреплять свое здоровье.

В период полнолуния нужно настроиться на положительные эмоции. При условии пребывания в состоянии гармонии и равновесия, даже если вас кто-то оскорбил или обидел, день пройдет достаточно хорошо.

В этот день стоит прислушаться к тому, что говорят другие, и использовать данные знания конструктивно.

Что нельзя делать в полнолуние в январе

В полнолуние важно не нарушать гармонию внутреннего состояния и, чтобы ни случилось, стараться не проявлять недовольства.

Луна во Льве усиливает склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. Поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не желательно оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры.

Полнолуние в январе: что ждет знаки Зодиака 28 января

Овен: гороскоп на 28 января 2021 года

В этот день следует избегать коллективной работы, ни в коем случае не принимать никаких важных решений, ведь ваше финансовое положение сейчас находится в довольно неустойчивом состоянии.

Телец: гороскоп на 28 января 2021 года

Звезды предсказывают успех в профессиональной деятельности при условии, что в вашей семье царит атмосфера тепла и уюта. Возможны некоторые недоразумения на службе, поэтому стоит быть бдительными и не принимать никаких необдуманных решений. Астрологи советуют отказаться от деловых предложений.

Читайте такжеСексуальный гороскоп на февраль 2021: кого ждут самые жгучие ночиБлизнецы: гороскоп на 28 января 2021 года

Напряженный день в любовном плане. Возможен большой скандал или даже разрыв отношений. Звезды предостерегают мужчин-Близнецов от длительных прогулок и уединения. Не исключены травмы или сердечный приступ. А женщины-Близнецам не стоит начинать никаких грандиозных проектов.

Рак: гороскоп на 28 января 2021 года

День довольно пассивный. Можно подумать о начале какого-то грандиозного проекта, однако пока не начинать его. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Общение с противоположным полом избавит вас от психологического напряжения.

Лев: гороскоп на 28 января 2021 года

Вероятный спад в сфере профессиональной деятельности. День неблагоприятен для заключения разного рода сделок, переговоров или брака. Звезды советуют избегать коллективной работы, ведь вероятны неприятности из-за сплетен тайных недоброжелателей.

Дева: гороскоп на 28 января 2021 года

Сексуальная активность заметно снизится. Вероятна большая ссора или разрыв отношений. К вечеру отношения с окружающими начнут приходить в норму. Не будьте щепетильными и мелочными – это может изрядно раздражить.

Весы: гороскоп на 28 января 2021 года

Успех этого дня будет зависеть от вашей гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия и преграды, которые будут способствовать неудачному исходу начатого дела. Возможен сумбур в чувствах и желание избавиться от ответственности.

Скорпион: гороскоп на 28 января 2021 года

Непростой день. Разочарование может привести к тому, что вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе. Не рекомендуется заниматься самоедством и винить себя во всем. Вам надо отдохнуть.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 25 - 31 январяСтрелец: гороскоп на 28 января 2021 года

Возможны недоразумения и разногласия с окружающими людьми. Ваше стремление к переменам и негативное отношение к любым формам принуждения могут создать проблемы во взаимоотношениях с руководством. Благодаря уму и находчивости вы сможете найти выход из любой критической ситуации.

Козерог: гороскоп на 28 января 2021 года

Ссоры и взаимные обиды могут развести вас с партнером по разные стороны баррикады. К вечеру отношения с окружающими начнут улучшаться. Тому, кто рядом с вами, очень не хватает открытого проявления вашей заботы и нежности.

Водолей: гороскоп на 28 января 2021 года

Вам следует быть осмотрительнее в профессиональной сфере деятельности. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Вероятны ошибки и просчеты из-за происков недоброжелателей или неверно понимаемой информации.

Рыбы: гороскоп на 28 января 2021 года

Непростой день - с возможными обманами, иллюзиями, соблазнами. Будьте бдительны, остерегайтесь сплетен и наветов. Звезды призывают не принимать важных решений, не участвовать в спорах. Если уж так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика.

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Автор: УНИАН