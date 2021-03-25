В момент полнолуния Луна оказывает довольно сильное влияние на все живое, в том числе и на людей.

В последних числах марта над Землей взойдет полная Луна. Это будет первое полнолуние весны 2021 года. Пройдет оно под эгидой знака Зодиака Весы.

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаПолнолуние, или полная Луна – фаза ночного светила, когда Земля располагается между ним и Солнцем, и из нее видна лишь освещенная сторона естественного спутника. Сама Луна в данный период приобретает вид правильного ярко освещенного диска.

Момент полнолуния является пиком роста Луны. Может показаться, что ночное светило значительно возросло в размерах. Однако дело в том, что Луна в это время расположена в противоположном от Солнца направлении, поэтому на нее попадает больше всего солнечного света.

В полнолуние влияние Луны на все живое достигает максимального уровня. Достаточно сильно она, в частности, влияет на людей.

Полнолуние в марте 2021: когда, дата

Полнолуние наступит 28.03.2021 в 21:48. Это 15-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Весы. Процент освещенности Луны составит 100%. Луна взойдет в 18:56, а зайдет в 07:01.

Особенности полнолуния в марте

Эмоциональное, умственное и физическое состояние человека в полнолуние 28 марта раскрывается полностью. Это время для активных действий и побед. Успех и удача будут сопутствовать в личной, общественной, творческой и деловой жизни.

Полнолуние в марте - это также день соблазнов. Важно быть внимательным и осторожным во всем, находиться в гармонии и сохранять внутреннее спокойствие. Нужно не давать себя провоцировать и не поддаваться соблазнам.

События данного дня зависят от того, каким путем вы пойдете. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. Чтобы избежать ненужного выяснения отношений и ошибок в делах, необходимо быть осторожными в суждениях.

Что можно делать в полнолуние 28 марта

Первое полнолуние весны 2021 года приходится на воскресенье и станет прекрасным днем для полноценного отдыха и восстановления сил, чтобы подготовиться к выполнению важных дел на следующей неделе.

Этот день благоприятен для создания чего-то нового, особенно для творческих дел. Также можно убраться в доме, решать бытовые вопросы, выполнить несколько небольших дел.

Считается, что в полнолуние у людей пополняется запас сил, поэтому стоит направить свою энергию в позитивное русло. Например, полезно будет заняться спортом.

В этот день можно также загадать желание, попросить Вселенную осуществить мечту.

Что нельзя делать в полнолуние 28 марта

В полнолуние опасно впадать в крайности, желательно знать меру во всем. Принятие ответственных решений лучше перенести на другое, более благоприятное время. То же самое касается и важных дел.

Читайте такжеНазваны лучшие боссы по знаку ЗодиакаНе рекомендовано также делать дорогие покупки и тратить большие суммы денег, ведь это может повлечь финансовые проблемы. В это полнолуние лучше не занимать деньги, не брать кредиты и займы, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем.

Во время полнолуния не стоит ссориться и выяснять отношения, проявлять агрессию. Астрологи предупреждают, что любые конфликты в воскресный день могут стать началом длительных ссор и даже привести к разрыву.

Новолуние в марте: что ждет знаки Зодиака 28 марта

Овен: гороскоп на 28 марта 2021 года

Будьте внимательны, ведь происки недоброжелателей или неудачное стечение обстоятельств могут разрушить намеченные планы или обесценить результаты длительных усилий. К тому же возможны финансовые потери или неудачные покупки.

Телец: гороскоп на 28 марта 2021 года

Вам надо внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания. Мужчинам-Тельцам следует воздержаться от принятия кардинальных решений. Женщинам-Тельцам стоит поберечь нервы.

Близнецы: гороскоп на 28 марта 2021 года

Неосторожные высказывания или излишняя категоричность в этот день могут стать на пути достижения задуманной цели. Звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье. Из продуктов лучше отдать предпочтение молоку и сыру.

Читайте такжеТянет как магнитом: знаки Зодиака, которые не могут друг без другаРак: гороскоп на 28 марта 2021 года

Все решения и дела стоит отложить на некоторое время. Возможно нарастание внутреннего напряжения, недовольство собой, окружающими или работой. Очень вероятны травмы, возникновение или обострение заболеваний.

Лев: гороскоп на 28 марта 2021 года

На пути к достижению намеченной цели не следует использовать запрещенные приемы – это приведет к конфликтам с окружающими людьми. Вероятны финансовые потери или неудачные покупки либо какая-то неприятная новость.

Дева: гороскоп на 28 марта 2021 года

Это очень неблагоприятный день. Есть большая вероятность финансовых потерь, нападок со стороны определенных людей и эмоциональных срывов. Обман или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям.

Весы: гороскоп на 28 марта 2021 года

Не самый лучший день. У женщин-Весов возможны нарастание внутреннего напряжения или разногласия с партнерами. У мужчин-Весов – вероятность травм или несчастных случаев. Им придется принимать кардинальные решения в личной жизни.

Скорпион: гороскоп на 28 марта 2021 года

Звезды в этот воскресный день благосклонны к представителям знака Зодиака Скорпион: любые дела будут удаваться им с первого раза. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые неохотно вступают в бракСтрелец: гороскоп на 28 марта 2021 года

Будьте осторожны с высказываниями, ведь они могут помешать достижению задуманной цели. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно это касается качества питания.

Козерог: гороскоп на 28 марта 2021 года

День обещает быть трудным. В это воскресенье удача может отвернуться от вас в любой момент. Старайтесь быть осторожными и избегать конфликтов с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями.

Водолей: гороскоп на 28 марта 2021 года

Звезды предостерегают от каких-либо экспериментов, действуйте проверенными способами. Браться стоит лишь за те дела, в которых вы являетесь специалистом. Есть риск попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.

Рыбы: гороскоп на 28 марта 2021 года

Изменения настроения могут стать причиной того, что вы не сможете контактировать с людьми, от которых зависите. Лучше не совершать необратимых поступков и не принимать окончательных решений. Вечер воскресенья проведите в одиночестве.

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Автор: Алина Вишневская