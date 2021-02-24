В момент полнолуния ночное светило достигает пика своего роста и приобретает вид правильного ярко освещенного диска.

В последних числах зимы над Землей взойдет полная Луна. Будет проходить это полнолуние под покровительством знака Зодиака Дева.

Читайте такжеЛунный календарь на март: лучшие и неблагоприятные дни первого месяца весныПолнолуние, или полная Луна - фаза Луны, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, и из нее видна лишь освещенная сторона естественного спутника. Ночное же светило в этот период приобретает вид правильного яркого диска.

Во время полнолуния Луна достигает пика своего роста. В этот момент может показаться, будто ночное светило значительно увеличилось в размерах, однако это не так. Дело в том, что Луна в данное время находится в противоположном от Солнца направлении, поэтому на нее попадает наибольшее количество солнечного света.

В полнолуние влияние Луны на все живое усиливается и достигает максимального уровня. Так, в это время особенно быстро растут растения, а на человека полнолуние влияет еще сильнее.

Полнолуние в феврале 2021: когда, дата

Полнолуние наступит 27.02.2021 в 10:17. Это 16-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Дева. Процент освещенности Луны составит 100%. Луна взойдет в 17:39, а зайдет в 07:18.

Особенности полнолуния в феврале

Пребывание Луны в зодиакальном созвездии Дева означает, что уверенность и комфорт прежде всего зависит от ясности и порядка – не только в вещах, но и в мыслях и эмоциях.

В целом день достаточно гармоничный. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый избыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе эта энергия может привести к агрессивным поступкам и действиям.

Что можно делать в полнолуние в феврале

Это – замечательное время для проявления трудовой и умственной активности, для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Очень плодотворный период для саморазвития, творчества и созидания.

27 февраля лучше всего заняться решением накопившихся проблем и составлением планов на последующие дни. Абсолютно все направления финансовой деятельности в это полнолуние обещают принести соответствующее материальное вознаграждение.

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Благоприятное время для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Также плодотворно будет продвигаться обучение, повышение квалификации и любое самосовершенствование.

Что нельзя делать в полнолуние в феврале

Во время полнолуния людям свойственна самокритичность и практичность. Может возникнуть желание навести порядок в тех частях жизни, где его нет и все хаотично.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, женщины которых самые стильныеВ полнолуние важно не нарушать гармонию внутреннего состояния и, чтобы ни случилось, стараться не проявлять недовольства. Астрологи советуют быть более терпимыми к недостаткам, довериться судьбе и позволить всему течь своим руслом. Постарайтесь быть спокойными и умеренными, не впадать в крайности.

Эта суббота - день уединения, концентрации, молчания, размышлений над смыслом жизни, решения собственных проблем и подведения итогов. Поэтому не стоит делать ничего важного, не начинать нового, не переутомляться, не прилагать больших усилий и не ссориться.

Полнолуние в феврале: что ждет знаки Зодиака 27 февраля

Овен: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Обманчивые надежды не лучшим образом отразятся на деловых контактах. Эмоции будут перехлестывать через край, поэтому избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Не исключено, что резко ухудшится самочувствие.

Телец: гороскоп на 27 февраля 2021 года

В этот день придется проявить максимальную активность и работоспособность, особенно в первую половину дня. Зато вечером появится возможность приятно провести время в кругу друзей или семьи.

Близнецы: гороскоп на 27 февраля 2021 года

День, когда возможны обманы, клевета или недопонимание. С осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Вероятно, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые заводятся с пол-оборотаРак: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Вас ждет активный день. Но ничего не поделаешь – придется с этим смириться. Однако вечер посвятите отдыху. Старайтесь никого не обидеть, а также не отказывайте в исполнении просьб.

Лев: гороскоп на 27 февраля 2021 года

В личной жизни вероятны конфликтные ситуации. Мужчины-Львы могут быть втянуты в любовные связи, которые принесут лишь проблемы и разочарования. Женщинам-Львам стоит обратить внимание на взаимоотношения со спутником. Не исключены предательство или обман.

Дева: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Исключите новые знакомства или общение с неприятными для вас людьми. Постороннее воздействие приведет к негативным результатам. Снизить негативные тенденции дня можно только высокими моральными качествами.

Весы: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Осторожно отнеситесь к новым знакомствам - возможны неприятности. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни негативную роль. Звезды советуют пока не делиться с друзьями своими планами на будущее.

Скорпион: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Не следует в этот день заниматься чем-то новым, лучше разберитесь со старыми проблемами. Сейчас они могут быть как никогда актуальными. Велика вероятность выигрыша. Этот день благоприятен для любви.Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые обретут счастье в 2021 году

Стрелец: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Отношения с близкими и друзьями складываются не очень удачно. Вероятные обманы, клевета или недопонимание будут мешать духовному прогрессу или творчества. Астрологи советуют остерегаться снов, а увиденное держать в тайне.

Козерог: гороскоп на 27 февраля 2021 года

В этот день может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Разногласия и нежелание прислушаться к доводам партнера могут нарушить равновесие и доверительную обстановку.

Водолей: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Первая половина дня может принести огорчение и разочарование. Высока вероятность конфликтов с родственниками. Во второй половине дня все улучшится. Любовные отношения или общение с друзьями раскроют новые возможности.

Рыбы: гороскоп на 27 февраля 2021 года

Новые люди, появившиеся в вашем окружении, могут оказаться не очень надежными. Возможны серьезные проблемы со здоровьем и следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН