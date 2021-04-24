Момент полнолуния является пиком роста Луны, а ее влияние на все живое достигает максимального уровня.

В конце апреля над Землей взойдет полная Луна. Пройдет это полнолуние в знаке зодиака Скорпион.

Читайте такжеЛунный календарь на май: благоприятные и неблагоприятные дниПолнолуние – фаза ночного светила, когда Луна находится в противостоянии с Солнцем, и к Земле обращено все освещенное ее полушарие. Сама Луна при этом приобретает вид правильного хорошо освещенного диска.

В это время естественный спутник Земли расположен в противоположном от Солнца направлении, поэтому на ночное светило попадает больше всего солнечного света. Луна видна на небе всю ночь и даже может показаться, что она значительно увеличилась в размерах.

Момент полнолуния является пиком роста Луны, а ее влияние на все живое достигает максимального уровня. Сильно она, в частности, влияет на людей.

Полнолуние в апреле 2021: когда, дата

Полнолуние наступит 27.04.2021 в 06:32. Это 16-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке Зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составит 100%. Луна взойдет в 20:45, а зайдет в 06:03.

Особенности полнолуния в апреле

Полнолуние 27 апреля особенно тем, что в этот день наступит другое астрономическое событие – Суперлуние. Это время, когда Луна максимально сближается с Землей.

Из-за близости к нашей планете, ночное светило будет значительно ярче, чем обычно. Кроме того, оно будет отливать красным цветом, поэтому это явление также называют Красной Луной, Кровавой Луной или Розовой Луной.

Следовательно, в это полнолуние люди будут ощущать на себе двойное влияние лунной энергии. К тому же в этот лунный "коктейль" добавлена еще и энергия знака Скорпион. В целом полнолуние будет влиять на физическое и эмоциональное состояние человека не только в самый пик, но и за несколько дней до и после него.

Что можно делать в полнолуние 27 апреля

В это апрельское полнолуние необходимо заниматься творческой, интеллектуальной работой, требующей энтузиазма и много энергии. Очень плодотворное время для саморазвития, творчества и созидания, а также для дел, требующих новых идей и инициативы.

Также хорошо заниматься бизнесом, выяснять вопросы с конкурентами, отстаивать свои права, точку зрения. В эти дни есть возможность решить сложные задачи, взяться за проблемы, к которым нет прямого доступа.

Очень полезно участие в спортивных мероприятиях и занятия физкультурой.

Что нельзя делать в полнолуние 27 апреля

Астрологи советуют держать свои чувства под контролем и постараться не выплескивать злость и раздражение на окружающих. Желательно не взаимодействовать с конфликтными людьми и не поддаваться на их провокации.

Читайте такжеНазван лучший любовник по знаку ЗодиакаВажно в это полнолуние быть осторожными, не принимать решения и поспешные выводы. Важные дела лучше отложить на несколько дней, ведь повышенный негативный фон не лучший компаньон для принятия ответственных решений.

В полнолуние нельзя давать или брать в долг, делать крупные покупки. Также не стоит планировать дальних путешествий. Рекомендуется избегать большой физической нагрузки и следить за своим состоянием здоровья.

Полнолуние в апреле: что ждет знаки Зодиака 27 апреля

Овен: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль, костные заболевания. Рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл во избежание столкновения с посторонними людьми и возможной кризисной ситуации.

Телец: гороскоп на 27 апреля 2021 года

В первой половине дня вероятны встречи и контакты, которые помогут укрепить связи, расширить круг общения. Не допускайте тщеславия - это может привести к проблемам как в личных отношениях, так и в карьере.

Близнецы: гороскоп на 27 апреля 2021 года

В этот день рекомендуется уединение, сосредоточенность, углубленность в себя. Заниматься можно только самыми насущными бытовыми проблемами. Не желательно общение в шумной компании, застолье или прием гостей.

Читайте такжеНазваны самые упрямые знаки ЗодиакаРак: гороскоп на 27 апреля 2021 года

У вас начинается период переоценки ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних изменениях.

Лев: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Опасный для здоровья день. Возможны внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания. Следует воздержаться от рискованных и экстравагантных поступков. Мелкие неприятности могут испортить вам настроение.

Дева: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Критический день. Особенно осторожными должны быть люди с чувствительной нервной системой, склонные раздражаться по мелочам. Мужчинам пожилого возраста следует быть осторожными - возможны проблемы со здоровьем.

Весы: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Отличный день для путешествий и отдыха на природе. Отложите все дела и посвятите день семье, походу в лес, чтению. Вероятны выгодная покупка или приобретение недвижимости, поэтому не стоит проявлять жадность.

Скорпион: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Возможно изменение планов, особенно это касается людей творческих профессий. Благоприятный день посещения новых мест и путешествий, а также для знакомств – общение с окружающими людьми принесет вам массу положительных эмоций.

Читайте такжеЛучшие семьянины: названы знаки Зодиака, которые никогда не изменятСтрелец: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Будьте внимательны к новым знакомым, которые появились в последнее время. Велика вероятность того, что кто-то из них пытается использовать вас в корыстных целях. Это может стать причиной разочарования или поставить вас в двусмысленное положение.

Козерог: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Уделите внимание своим близким, которые могут страдать от вашей невнимательности. Постарайтесь не погружаться полностью в свои интересы и любимые занятия. Возможные проблемы со здоровьем. День лучше всего провести в спокойной, доброжелательной обстановке.

Водолей: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Звезды предостерегают от крупных покупок, ограничьте расходы и бережнее относитесь к вещам. Потакание собственным слабостям могут осложнить отношения с партнером. Не планируйте на этот день деловых встреч и посещения массовых мероприятий.

Рыбы: гороскоп на 27 апреля 2021 года

Возможны неожиданности как приятные, так и не слишком. Нужно сконцентрировать все силы и внимание – тогда вас ждет успех. Однако материальные достижения необходимо соотносить с духовными устремлениями, чтобы не возник душевный дискомфорт.

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Автор: Алина Вишневская