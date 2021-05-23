Полнолуние в этом месяце совпадет с другими астрономическими событиями – Суперлунием и лунным затмением.

Через несколько дней, а именно – 26 мая, наступит последнее полнолуние этой весны. Проходить она будет под покровительством знака Зодиака Стрелец.

Читайте такжеЛунный календарь на июнь: благоприятные и неблагоприятные дни в следующем месяцеПолнолуние – фаза ночного светила, когда оно находится в противостоянии с Солнцем и к Земле обращено все освещенное его полушарие. Луна в данный момент предстает в виде правильного ярко освещенного диска и видна на небе всю ночь.

Может показаться, что естественный спутник Земли увеличился в размерах, однако это не так. На самом деле Луна расположена в противоположном от Солнца направлении, поэтому на нее попадает больше всего солнечного света.

Период полнолуния является пиком роста Луны, поэтому ее влияние на все живые организмы, в том числе и на людей, достигает максимального уровня.

Полнолуние в мае 2021: когда, дата

Полнолуние наступит 26.05.2021 в 14:14. Это 15-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составит 100%. Восход Луны в 21:09, а закат в 04:52.

Особенности полнолуния в мае

26 мая астрологи считают кульминационным моментом всего лунного месяца. Дело в том, что полнолуние в этот день совпадет с другими астрономическими событиями – Суперлунием и лунным затмением.

В этот день Луна максимально приблизится к Земле. Данное положение и называется Суперлунием. Это значительно усилит влияние ночного светила на все живое. Стоит отметить, что Суперлуние будет уже второй месяц подряд, после чего в следующий раз его можно будет нескоро наблюдать.

Полное же лунное затмение 26 мая визуально будет заметно благодаря красноватой или оранжевой окраске Луны.

Эти три астрономических события усилят влияние лунной энергии и могут привести к негативным последствиям. Поэтому астрологи призывают быть максимально осторожными.

Что можно делать в полнолуние 26 мая

Полнолуние в Стрельце – благоприятное время для решения юридических проблем, начала судебного разбирательства, подачи рапортов, заявлений, а также начала сотрудничества с зарубежными фирмами. Легко будут решаться и любые бюрократические вопросы.

Будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений различные путешествия и командировки. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Хорошо делать конкретные, но небольшие вложения сил и средств на поддержание дома, рабочего места или своего внутреннего мира. День требует конкретизации усилий и целенаправленного расходования сил и средств.

Что нельзя делать в полнолуние 26 мая

Астрологи рекомендуют избегать авантюрных ситуаций и контролировать свое психическое состояние. Луна в этот день может вызвать негативные эмоции, тревогу и страх. В таком состоянии люди рискуют допустить ошибки, о которых впоследствии сильно пожалеют.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые никогда не выполняют обещанияВ этот день возрастает риск измен и обмана. Главную опасность представляют люди, поэтому астрологи советуют никому не рассказывать о планах и отложить новые дела. Даже малейший риск может нанести вред всем вашим планам.

Важно быть внимательным к себе, осторожным во всем и сохранять спокойствие. Следует не поддаваться на провокации, контролировать себя и не уступать соблазнам. Хорошо будет побыть в тишине в одиночестве, избегать любых излишеств.

Полнолуние в мае: что ждет знаки Зодиака 26 мая

Овен: гороскоп на 26 мая 2021 года

Высока вероятность неурядиц или недоразумений в общении с людьми. Будьте решительны и действуйте неординарно. Доверяйте своей интуиции, даже если ваши действия не получают одобрения у окружающих.

Телец: гороскоп на 26 мая 2021 года

Хороший день для планирования, общения и новых знакомств. Они впоследствии могут стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений. Удачное время для командировок и путешествий.

Близнецы: гороскоп на 26 мая 2021 года

Это – день роста духовных, творческих, а также сексуальных возможностей. У вас появляется замечательная возможность переосмыслить накопленный опыт и наметить планы на будущее.

Читайте такжеБоятся ответственности: названы самые нерешительные знаки ЗодиакаРак: гороскоп на 26 мая 2021 года

Если намечается командировка или путешествие, то можете смело отправляться – все окажется очень удачным. Вдали от дома вам откроются новые перспективы.

Лев: гороскоп на 26 мая 2021 года

Возможны недоразумения в сфере профессиональной деятельности, а также ухудшение финансового положения. Любое дело потребует гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали, да и результаты не слишком утешат.

Дева: гороскоп на 26 мая 2021 года

Звезды призывают быть решительными в этот день. Есть высокая вероятность ссор и недоразумений во второй половине дня. Будьте терпеливыми и любящими со своими родными.

Весы: гороскоп на 26 мая 2021 года

Хороший день для деловых контактов и встреч, оформления документов и крупного вложения капитала, что может улучшить финансовое положение. Возможны недоразумения в семье.

Скорпион: гороскоп на 26 мая 2021 года

Высока вероятность обмана, клеветы и недоброжелательства. Остерегайтесь ненадежных людей. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, полезны водные процедуры, утренние и вечерние прогулки.

Читайте такжеНазваны три знака Зодиака, которые не могут жить без сексаСтрелец: гороскоп на 26 мая 2021 года

Хороший день для планирования и социальных контактов. Вероятно, для достижения цели придется проявить все ваше обаяние, однако впоследствии это принесет свои плоды.

Козерог: гороскоп на 26 мая 2021 года

Не бойтесь столкновений или проблем, которые могут возникнуть из-за непорядочности партнера. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться в ситуации и найти правильное решение.

Водолей: гороскоп на 26 мая 2021 года

Сложный день в эмоциональном плане. Не исключена беспричинная тоска. Остерегайтесь быть втянутыми в ненужные споры. Не исключены ссоры, скандалы или травмы.

Рыбы: гороскоп на 26 мая 2021 года

Постарайтесь завершить к этому дню все дела, чтобы избежать неожиданных проблем. У многих Рыб вероятны финансовые потери и хлопоты, связанные с семьей.

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Автор: Иван Бойко