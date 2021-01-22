Меркурий в феврале избавится от ретроградности.

Астрологи составили подробный гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Единственное, чего стоит опасаться Овнам в этот яркий и позитивный период, — это влияние недоброжелателей. В целом февраль можно назвать временем больших перемен. Как раз с 21 числа жизнь Овнов начнет преображаться в лучшую сторону. Поблагодарить за это стоит Меркурий, который избавится от ретроградности. Первая половина месяца может быть немного вялой.

Тельцам в этом месяце будет очень везти, потому что Венера наполнит их тело и душу мощнейшей энергией. Февраль для людей этого Знака станет временем перемен. Так Тельцы смогут избавиться от негативных установок, которые тормозят развитие и мешают реализовать весь их огромный потенциал. Энергетические запасы Тельцов будут расти уже с первых дней месяца. Им хватит сил на все. Главное — не пасовать перед трудностями.

Близнецы

В феврале вас ждет либо стабильная обстановка, либо время большой удачи и расцвета сил. Астрологи советуют больше времени посвящать сфере любви. Стоит остерегаться ссор на людях. Не нужно погружаться в те дела, которые не приносят никакого удовольствия. В некоторых жизненных аспектах лучше временно взять паузу.

Рак

Февраль — идеальное время для творческой деятельности. Звезды и планеты в феврале существенно усилят память и наблюдательность Раков. Это поможет им стать лучшей версией себя. Наступает время, когда нужно меняться изнутри, менять отношение к миру, ко всему происходящему. Нет ничего невозможного в феврале. Это время волшебства, больших успехов во всех сферах.

Лев

Все самые важные жизненные шаги лучше совершать самим, без чьей-либо помощи. Нужно быть осторожнее в общении и не рассказывать никому о своих планах. Если следовать этим советам, февраль станет для Львов временем побед. Представители этого Знака смогут закрыть все свои уязвимости и стать сильнее ментально. Звезды помогут им в укреплении семейных уз, в поисках свежего взгляда на жизнь. Львам сейчас нельзя пасовать перед трудностями. Это очень важное время, в которое страх — главный враг успеха.

Дева

Февраля будет более чем достаточно для того, чтобы побороть хандру и тревогу и стать очень успешными в любой жизненной сфере. Февральские звезды хотят, чтобы Девы вышли из зоны комфорта. Астрологи отмечают, что если представители этого Знака сдадутся и все бросят, в дальнейшем достичь успеха будет намного сложнее. В феврале не может быть никаких отговорок. Венера даст сил и энергии.

Весы

Весам стоит избавиться от лени и апатии. Первая половина месяца будет вялой, но 21 числа все кардинально изменится. Людям этого Знака можно будет браться за все и сразу. Им потребуется больше смелости и решительности. Один из важнейших советов астрологов касается отношений с окружающими людьми. Весам стоит чаще отзываться на просьбы о помощи со стороны близких и коллег. Февраль — отличное время для смены обстановки: поездок, ремонта, покупок. В конце месяца этих людей могут ожидать приятные встречи.

Скорпион

Февраль - сложное, но благоприятное время. Скорпионам удастся многому научиться. Это будет время, в которое могут произойти настоящие чудеса. Многие неурядицы и проблемы разрешатся сами собой. Можно с головой окунуться в работу, любовь, дела по дому. Полезными станут новые знания. Также Скорпионы могут найти новый пример для подражания, встретить человека, который будет их вдохновлять, толкать к саморазвитию.

Стрелец

Практически весь месяц звезды и планеты будут находиться в очень благоприятном положении. Опасными днями для Стрельцов можно назвать лишь 3, 8 и 13 февраля. Астрологи считают, что сейчас Стрельцам стоит пристально следить за своим здоровьем. Астрологи советуют людям данного Знака быть осторожными и не пытаться усидеть на двух стульях. Лучше избрать какое-то одно важное направление в жизни.

Козерог

У Козерогов начинается время больших любовных побед. Людей этого Знака часто относят к самым мудрым, поэтому любые неурядицы они смогут с легкостью обернуть в свою сторону. Самое главное — не торопиться с выводами. Февраль прекрасно подходит для изучения языков, начала обучения чему-то новому. Это очень перспективное время для общительных представителей Знака. Успех ждет всех, кто жаждет перемен, поэтому не нужно стремиться к стабильности. Необходимо смело двигаться вперед, во что бы то ни стало.

Водолей

В первые пару недель Водолеи могут концентрировать вокруг себя много негативной энергии. Это значит, что им придется сталкиваться с неприятными людьми, бороться со страхами и апатией. С 15 февраля начнется очень благоприятное время, в которое Водолеи смогут реализовать свои мечты. Для максимально быстрой реализации планов этим людям стоит перестать принимать желаемое за действительное. Наступает время перемен, позитива и исполнения желаний.

Рыбы

Первая неделя будет благоприятной, потом наступит время застоя, которое продлится до 21 февраля. Конец месяца будет очень продуктивным и очень благоприятным временем. Звезды и планеты дадут Рыбам мощный позитивный импульс, который поможет также наладить личную жизнь — решить конфликты и споры, достичь гармонии в семье, найти вторую половинку.

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Автор: УНИАН