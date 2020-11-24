Астрологи рассказали о том, каким влияние ночных светил будет в первый месяц зимы.

Астрономические тела принимают постоянное участие в формировании событий нашей жизни. Астрологи рассказали о том, каким влияние ночных светил будет в первый месяц зимы.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам в конце 2020 года удастся изменить свою жизнь — найти новую работу, обнаружить в себе новые и очень полезные таланты. Самым стабильным временем месяца будет первая его половина. Звезды станут очень спокойными. Это будет идеальный период для начала новых дел, для максимальной активности в работе.

Недоброжелатели активизируются всего на несколько дней, но даже за такое непродолжительное время они могут подпортить настроение Тельцам. Астрологи советуют людям этого знака избавляться от иллюзий относительно окружающих людей. Не нужно думать, что все вокруг исключительно положительные. Нужно научиться принимать людей такими, какие они есть. Это очень полезно в сфере отношений, дружбы и в семейных делах.

Близнецы

Стоит встретить зиму необычно, впустив в свою жизнь изменения. Можно также заняться изменением своего стиля, обновить гардероб, посетить парикмахера. Все самые важные знакомства Близнецам лучше совершить в первой половине месяца. Потом люди станут более раздражительными, эгоистичными и угрюмыми. Ожидается, что к самому концу декабря все вновь вернется на круги своя, появятся взаимопонимание и позитив.

Рак

Ракам стоит пересмотреть свое поведение и свои методы достижения финансовых целей. Именно от них Ракам нужно избавиться, причем как можно скорее, потому что в декабре ночные светила будут медленно повышать свое благотворное воздействие. Вторая половина месяца идеально подойдет для работы, начала новых дел и проектов, смены рабочей сферы. Звезды на стороне этих людей, поэтому все, что им необходимо, — это толика уверенности в себе, а также желание преуспеть.

Лев

Любовная сфера для Львов станет определяющей. Тем, кто уже в отношениях, Вселенная поможет выбраться из кризиса, перестать ругаться со второй половинкой. В декабре будет много благоприятных дней, в которые может произойти что-то хорошее. Львам удастся завершить год на позитивной ноте. Особенно это касается тех, кто умеет находить компромиссы. Астрологи советуют не отправляться в дальние путешествия, следить за здоровьем и одеваться по погоде.

Дева

Девам нужно изгнать весь негатив из своей души. В этом им поможет общение с приятными людьми, своевременный отдых, шопинг, а также магия перекрестков. В декабре важно помнить о том, что не бывает ничего невозможного. Девам нужно прикладывать больше усилий, чтобы получать позитивную обратную связь. В декабре не будет времени для бездействия, апатии и самокопаний. Астрологи советуют людям этого Знака проявлять максимальную активность. Одним из самых полезных навыков станет умение быстро забывать все плохое.

Весы

Любовный успех и успех в дружбе будут базироваться на уважении к окружающим людям и к самим себе. Что до удачи в целом, то тут Весам придется немного поработать над собой. Сделать это стоит как можно скорее, чтобы уже в первую неделю декабря достичь больших успехов. Планеты и звезды сделают эти людей более ответственными, чуткими и добрыми. Это не должно пройти бесследно. Также ночные светила наделят Весов предприимчивостью и мощнейшей интуицией, что будет полезным в сфере денег и работы.

Скорпион

Благоприятная энергетика в доме будет крайне важна. Скорпионам необходимо заряжаться позитивом в родных стенах, потому что на работе могут происходить не самые приятные события. Чем ближе время будет подходить к Новому году, тем больше внимания Скорпионы должны будут уделять дому, близким, семье. В декабре каждая сфера жизни будет важна по-своему. Энергетика планет плохо подходит для рисков и авантюр. Нужно избегать необдуманных трат и грубых слов в адрес окружающих. Сейчас не стоит ни с кем враждовать.

Стрелец

Стрельцы будут крайне удачливыми в декабре. Им стоит стремиться к гармонии с собой и окружающими. Необходимо избавиться от всего старого, чтобы в жизнь пришло новое. Можно провести ревизию не только в доме, но в информационном пространстве: почистить социальные сети от ненужных контактов, удалить весь спам из почты, все неудачные фотографии, ненужные контакты из телефона. Шансы на успех в любви и в финансовой сфере будут очень велики.

Козерог

Звезды помогут Козерогам стать успешнее во всех сферах жизни, поднимут настроение. Заканчивать 2020 год лучше без мыслей о незаконченных делах. Вселенная внесет свои положительные коррективы в жизнь Козерогов. Их ожидает успех в любви. Возможно, удастся встретить вторую половинку и провести с ней Новый год. Сейчас нельзя пасовать перед трудностями. Декабрьские звезды на стороне Козерогов, так что наступает прекрасное время для выхода из зоны комфорта.

Водолей

Водолеям стоит поменьше общаться с завистливыми людьми. Такие люди будут источником проблем и неурядиц. Даже если они напрямую не сделают ничего плохого, они могут спровоцировать Водолеев на негативные эмоции. Также стоит держаться подальше от зачинщиков беспорядков и агрессивных людей. Уединение и спокойствие помогут сделать любое дело продуктивным. Сейчас категорически нельзя менять приоритеты. Астрологи советуют в первой половине месяца с головой окунуться в дела и работу.

Рыбы

Декабрь — волшебное время для Рыб. Это очень продуктивный период, в который могут разрешиться все самые большие трудности. Многие проблемы решатся сами собой, но не нужно ожидать, что так будет всегда и со всем. Астрологи настоятельно советуют не ждать у моря погоды, а действовать, причем решительно. Не стоит задаваться вопросами «как?» и «почему?». Нужно фокусироваться на решении текущих задач и проблем, не выясняя причин их появления.

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Автор: УНИАН