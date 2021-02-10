Астрологи рассказали о парах знаков Зодиака с идеальной совместимостью. По их историям любви можно писать романы.
Об этом пишет "Клубер".
Телец и Дева
И Телец и Дева - максимально неконфликтные знаки. Их отношения всегда основаны на любви, логике и организованности.
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Из-за своенравного характера обоих союз этих знаков непростой, но, как ни странно, вдвоем они прекрасно "звучат". И Стрелец, и Овен бегут от рутины, и вдвоем им в этом пути веселее.
Рак и Рыбы
Эта пара идеально дополняет друг друга. Они кажутся единым целым, чуткие и внимательные друг к другу, вместе – в горе и в радости.
Весы и Рак
Взаимная забота этой пары не имеет границ. Отношения этих знаков Зодиака наиболее близки к тому, что можно назвать «родственными душами».
Скорпион и Весы
Союз Скорпиона и Весов характеризуется глубокой эмоциональной связью. Их взаимная страсть и преданность друг другу делают эту пару неразрушимой.
Кроме того, в интимном плане они также подходят друг другу просто идеально.
Близнецы и Водолей
Даже если у них порой противоположные мнения по тому или иному вопросу, они всегда приходят к консенсусу.
В этой паре партнеры прекрасно дополняют друг друга и каждый из них возмещает черты, которых не достает другому.
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