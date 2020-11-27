Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и рассказал, какой знак Зодиака в декабре ждет сказочное везение.
Водолеям особенно будет фартить ближе к концу декабря, рассказал эксперт "Главреду".
По словам Росса, Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.
"…Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре…", – сказал эксперт.
Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые невозможно забыть даже после разрыва отношенийРосс добавил, что для Водолеев главное – постоянно находиться в движении – быть в разъездах, налаживать новые контакты, завязывать дружбу с коллективами, создавать ассоциации.
"…Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца", – поделился астролог.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в 2021 году ждут счастливые перемены
- Названы четыре главных везунчика декабря по знаку Зодиака
- Новые возможности для Овнов и сложности у Стрельцов: астролог составила гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram