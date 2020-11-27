По словам Росса, Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и рассказал, какой знак Зодиака в декабре ждет сказочное везение.

Водолеям особенно будет фартить ближе к концу декабря, рассказал эксперт "Главреду".

По словам Росса, Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.

"…Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре…", – сказал эксперт.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые невозможно забыть даже после разрыва отношенийРосс добавил, что для Водолеев главное – постоянно находиться в движении – быть в разъездах, налаживать новые контакты, завязывать дружбу с коллективами, создавать ассоциации.

"…Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца", – поделился астролог.

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Автор: УНИАН