Особенно благоприятная ситуация у Весов сложится в плане любовных отношений.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что знак Зодиака Весы станет главным баловнем судьбы в этом месяце.

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Особенно благоприятная ситуация у Весов сложится в плане любовных отношений, им можно признаваться в любви, беременеть и рожать детей, рассказал Росс "Главреду".

По словам Росса, людям, рожденным под этим знаком Зодиака, будет фартить при заключении соглашений.

"…Супер-месяц ждет представителей знака Весы… Их ждут очень плодотворные заграничные поездки, путешествия, а также обучение", – сказал эксперт.

Астролог отметил, что Весов также ждет удача во всем, что касается искусства и эстетики.

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Автор: УНИАН