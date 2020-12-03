Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 для Девы и предупредил, что представителей этого знака Зодиака будут предавать, подставлять и "кидать".
Читайте такжеОдин знак Зодиака станет главным счастливчиком декабря - астролог
В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать "козлами отпущения", рассказал эксперт Главреду.
По его словам, вблизи солнечного затмения (произойдет 14 декабря) Девам грозят проблемы со здоровьем, в частности переломы.
"…ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами...", – сказал Росс.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Астролог предупредил человечество о грозящей катастрофе
- Стало известно, в каком возрасте знаки Зодиака находят свою любовь
- Названы три знака Зодиака, с которыми невыносимо трудно в браке
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram