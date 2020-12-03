В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 для Девы и предупредил, что представителей этого знака Зодиака будут предавать, подставлять и "кидать".

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В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать "козлами отпущения", рассказал эксперт Главреду.

По его словам, вблизи солнечного затмения (произойдет 14 декабря) Девам грозят проблемы со здоровьем, в частности переломы.

"…ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами...", – сказал Росс.

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Автор: УНИАН