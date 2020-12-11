Что представляет собой последнее новолуние 2020 года и как лучше всего провести этот день, расскажет УНИАН.

Через несколько дней, а именно – 14 декабря, наступит последнее в этом году новолуние, которое будет проходить под покровительством знака Зодиака Стрелец.

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2021 год: самые лучшие и неблагоприятные дни для вступления в бракНоволуние (или новая Луна) – фаза Луны, когда Солнце, ночное светило и Земля находятся примерно на одной прямой. При этом Луна располагается посередине между Солнцем и Землей. В данный момент ночное светило практически не видно для человеческого глаза.

Длится такое астрономическое явление около суток. А потом начинается следующая фаза - восходящей Луны - и постепенно "выглядывает" ее тоненький серпик.

Считается, что в период новолуния человеческие энергетические ресурсы существенно снижаются. Человеку может не хватать сил, появляется слабость и желание отдохнуть. Характерными, в частности, являются резкие изменения настроения, стрессы и депрессия.

Новолуние в декабре 2020: когда, дата

Новолуние наступит 14.12.2020 в 18:16. Это 29-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 07:27, а зайдет в 15:39.

Особенность декабрьского новолуния

Этот лунный день будет проходить под эгидой знака Зодиака Стрелец. В момент новолуния возможно влечение к поиску смысла жизни, любой высшей цели.

Чувство уверенности и комфорта придет, если найти эту цель, миссию, философию, которая придаст смысл существованию. Луна в Стрельце придаст оптимизма, способности смотреть вперед с надеждой, несмотря на любые трудности.

Что можно делать в новолуние 14 декабря

Период декабрьского новолуния идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и какими-либо правовыми вопросами. Любые бюрократические вопросы в это время решаются очень легко, практически сами собой.

Читайте такжеЗначение имени Ульяна: характер, судьба, совместимость с другими именамиБудут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений различные путешествия и командировки.

В то же время этот день связан со снижением общего жизненного тонуса организма, а также велика вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше всего провести в решении только самых необходимых жизненных вопросов, гнать от себя плохие мысли.

В новолуние рекомендуются активный отдых, прогулки на природе, легкие физические упражнения, посещение храма или поход в гости.

Что нельзя делать в новолуние 14 декабря

В момент новолуния нежелательны тяжелые физические нагрузки и вообще не стоит увлекаться физическими упражнениями и развлекательными мероприятиями.

Не стоит начинать никаких новых дел и рисковать, а принятие важных решений лучше отложить. Следует остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Новолуние в декабре: что ждет знаки Зодиака 14 декабря

Овен: гороскоп на 14 декабря 2020 года

В этот день будьте готовы к не совсем благосклонному отношению со стороны начальства или сотрудников. Не исключены происки недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной.

Телец: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Ваше материальное положение остается неясным. Возможны непредвиденные расходы, но, вероятнее всего, вы получите неожиданную прибыль. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению, держитесь естественно, прислушиваясь к интуиции.

Близнецы: гороскоп на 14 декабря 2020 года

День обещает быть благоприятным. Особенно удачный день для Близнецов творческих профессий. При этом существенных изменений в материальном состоянии не предвидится: непредвиденные расходы возможны так же, как и неожиданная прибыль. Постарайтесь не рисковать.

Читайте такжеЗвездопад в декабре: как правильно загадывать желаниеРак: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Астрологи советуют отбросить все сомнения и позволить чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте. Можно даже рискнуть. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению – оно не подведет.

Лев: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Мужчинам-Львам общение с прекрасным полом поможет восстановить уверенность в своих силах, избавиться от накопившихся негативных эмоций. Звезды предупреждают о возможном разрыве отношений с партнершей. У женщин-Львов возможны изменения, которые увеличат шансы на успех или повысят материальное благосостояние.

Дева: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Бережливые и осторожные Девы в этот день будут великодушными и расточительными. Появятся замечательные условия для плодотворной работы, особенно для творчества в области литературы и искусства. Будет очевидна успешность в коммерческих делах.

Весы: гороскоп на 14 декабря 2020 года

В этот день вырастут духовные, творческие и сексуальные возможности Весов. Появится возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах стоит доверять первому впечатлению.

Скорпион: гороскоп на 14 декабря 2020 года

День сулит перемены в личной жизни - непрочные связи разорвутся. Многие представители знака Зодиака будут испытывать недовольство своими партнерами, особенно, если те не отвечают вашим повышенным требованиям. Некоторые Скорпионы могут встретить свою судьбу.

Читайте такжеЗначение имени Артем: характер, судьба, совместимость с другими именамиСтрелец: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Это благоприятный день. Ваши усердие, преданность делу и работоспособность принесут свои плоды. В личной жизни возможны серьезные осложнения. Неукротимая жажда свободы, в том числе и от семейных уз, может стать причиной разрыва отношений с партнером.

Козерог: гороскоп на 14 декабря 2020 года

В этот день вероятны ностальгические настроения: возникновение сильного желания встретиться со старыми, друзьями и знакомыми, восстановить прежние отношения. Мысли многих Козерогов могут витать в облаках, а желание – подталкивать к опрометчивым поступкам.

Водолей: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Звезды благосклонны к вам. Под особым покровительством будут люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Щедро делитесь с окружающими душевным теплом. Хороший день для решения семейных проблем. Могут вернуться давно забытые чувства.

Рыбы: гороскоп на 14 декабря 2020 года

Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать давно проверенными способами. Будьте последовательными и напористыми в деловых вопросах. Чтобы не натворить глупостей, прислушайтесь к советам друзей и примите их помощь. Вероятен всплеск негативных эмоций, нервный стресс.

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Автор: Алина Вишневская