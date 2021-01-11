Что представляет собой первое новолуние 2021 года и как лучше всего провести этот день, расскажет УНИАН.

Через несколько дней, 13 января, наступит первое в 2021 году новолуние, которое пройдет под покровительством знака Зодиака Козерог.

Читайте такжеЛунный календарь на январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаНоволуние (или новая Луна) – фаза Луны, когда ночное светило, Солнце и Земля находятся примерно на одной прямой. При этом Луна располагается посередине между ними.

Поверхность Луны, как известно, сама по себе не светится – она отражает солнечный свет, словно огромное зеркало. В момент новолуния Луна поворачивается к Земле своим неосвещенным боком, поэтому ночное светило практически невидимо для человеческого глаза.

Считается, что, когда наступает новолуние, человеческие энергетические ресурсы существенно снижаются. Человек может испытывать недостаток сил и слабость, возникает желание отдохнуть. У некоторых, в частности, наблюдаются резкие изменения настроения, стрессы и депрессия.

Новолуние в январе 2021: когда, дата

Новолуние наступит 13.01.2021 в 07:00. Это 2-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке Зодиака Козерог. Процент освещенности Луны составит 0%. Восход Луны в 08:24, а закат в 16:21.

Особенность январского новолуния

Этот лунный день будет проходить под эгидой знака Зодиака Козерог, что вызывает потребность быть полезным обществу, искать ответы в социуме.

Могут возникнуть сомнения в собственных возможностях и желаниях. Застенчивость и обида на определенных людей могут испортить настроение. Не стоит искать одобрения со стороны, оно не поможет. Нужно стать увереннее в себе, верить в свои собственные ценности.

Что можно делать в новолуние 13 января

В день новолуния хорошо пересмотреть свое прошлое, дела, мысли и чувства и начать планировать будущее.

Читайте такжеАстрологи назвали самые любящие знаки ЗодиакаПоскольку происходит обновление лунного цикла, обновляются и наши эмоции, поэтому это лучшее время, чтобы пересмотреть свои привычки. Речь идет, в частности, о начале цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку.

В то же время в новолуние следует преодолевать такие негативные качества, как злость и скупость, – это поможет реализовать новые начинания. Неплохо в эти дни также совершить небольшое путешествие по гористой местности или посетить лыжный курорт.

Что нельзя делать в новолуние 13 января

В день наступления новолуния не стоит делать ничего важного – все начатое не получит должного заряда ни эмоций, ни энергии, ни силы.

Во время новолуния следует быть аккуратными со всем, требующим эмоции, внимание и концентрацию. Не стоит назначать на этот день важные переговоры или встречи, ведь, вероятнее всего, они закончатся безрезультатно.

Новолуние - не слишком удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Не все гладко будет идти также в денежных вопросах. Вполне вероятны задержки в получении прибыли, возможны даже убытки.

Новолуние в январе: что ждет знаки Зодиака 13 января

Овен: гороскоп на 13 января 2021 года

День стоит посвятить любви, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Звезды способствуют также и финансовым делам. Не исключена выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш.

Телец: гороскоп на 13 января 2021 года

Хороший день для реализации замыслов по ремонту и благоустройству дома, для разных дел, связанных с землей, строительством, проектированием. Любое вложение денег в этот день сулит прибыль.

Близнецы: гороскоп на 13 января 2021 года

Отличное время, чтобы улучшить свое финансовое положение. Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в различных сферах деятельности.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которым больше всего повезет в 2021Рак: гороскоп на 13 января 2021 года

Возможны конфликты с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня стоит посвятить дому, семье, детям. В интимном плане день просто замечательный.

Лев: гороскоп на 13 января 2021 года

День может оказаться очень тяжелым. Астрологи предупреждают мужчин-Львов о возможности некоторого спада в финансовой сфере. Женщины-Львы должны быть готовы к тому, что их новое увлечение, вероятно, закончится разочарованием или обидой.

Дева: гороскоп на 13 января 2021 года

Мужчинам-Девам стоит не перегружаться и поберечь нервы – это может стать причиной стрессов и заболеваний. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, соблюдать режим питания, отдыха и сна.

Весы: гороскоп на 13 января 2021 года

Неблагоприятный день со снижением деловой активности и склонностью к депрессии. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности, а во второй половине вам будет сложно добиться взаимопонимания и гармонии в отношениях с партнерами и близкими людьми.

Скорпион: гороскоп на 13 января 2021 года

Девиз дня - любовь, спокойствие и согласие. Вторую половину дня лучше всего посвятить культурному отдыху в обществе любимого человека. Вы получите положительный заряд на всю неделю.

Читайте такжеЗначение имени Ульяна: характер, судьба, совместимость с другими именамиСтрелец: гороскоп на 13 января 2021 года

День благоприятен для завершения дел и перспективного планирования. Удачное время, чтобы подумать о романтических связях и увлечениях. Женщины-Стрельцы смогут максимально проявить свои интеллектуальные и духовные способности. А у одиноких мужчин-Стрельцов возможна романтическая встреча.

Козерог: гороскоп на 13 января 2021 года

День неблагоприятен для финансовой деятельности и любых активных действий и дел. Существует вероятность некоторого ухудшения финансового положения. Возможны разногласия с начальством, а также не исключены неприятности со здоровьем.

Водолей: гороскоп на 13 января 2021 года

Критический день. Ваша материальная сфера крайне уязвима. Будьте внимательны и осторожны, держите под контролем наиболее ценные вещи – велика вероятность краж. Не следует в этот день давать деньги в долг и подписывать финансовые документы.

Рыбы: гороскоп на 13 января 2021 года

Очень высока тенденция к разрушению и вероятность конфликтных ситуаций. Возможны разногласия с партнерами по поводу заработанных средств, в итоге вы можете оказаться в убытке. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Желательно уединение.

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Автор: Алина Вишневская