В период новолуния Луна "показывает" нам свою темную сторону, не освещенную Солнцем.

Через несколько дней, а именно – 13 марта, наступит новолуние. Будет проходить это новолуние в зодиакальном созвездии Рыб.

Читайте такжеЛунный календарь на март: удачные и неудачные дни в этом месяцеНоволуние (или новая Луна) – фаза Луны, когда ночное светило, солнце и Земля располагаются примерно на одной прямой. При этом Луна находится посередине.

В период новолуния Луна невидима для человеческого глаза, ведь поверхность ночного светила сама не светится, а лишь отражает солнечный свет, как огромное зеркало. В этот момент естественный спутник Земли "показывает" нам свою темную сторону, которая не освещается Солнцем.

Новолуние влияет на все живые организмы, в том числе и на человека. Подавленность, истощение, частые головные боли, резкие смены настроения, стрессы и депрессия – такие состояния характерны для особо чувствительных людей во время новолуния.

Новолуние в марте 2021: когда, дата

Новолуние наступит 13.03.2021 в 12:21. Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке Зодиака Рыбы. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 06:47, а зайдет в 17:54.

Особенность мартовского новолуния

Новолуние в знаке Рыб означает проявление таких качеств, как сентиментальность, эмоциональность, чувствительность, также обостряется интуиция. Это отличное время для творческих людей, для занятия искусством, для поиска спонсоров и благотворительной деятельности.

В то же время способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение так и стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые дела, требующие конкретики, сложно будет воплотить в реальность.

Что можно делать в новолуние 13 марта

Это день подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит отсрочить до лучших времен.

Новолуние в Рыбах – время отдыха и мечтаний. Лучше всего посвятить этот период активному отдыху, увлекательному путешествию или искусству. Астрологи также отмечают, что без особых осложнений будут идти юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег.

Во время новолуния полезно взяться за составление программы на весь месяц. При этом следует настраиваться на позитив, говорить и думать только о хорошем, чтобы привлечь желаемое в свою жизнь.

Что нельзя делать в новолуние 13 марта

Не стоит в этот день заниматься умственной деятельностью, ибо в расчеты может закрасться ошибка, а фантазия может унести подальше от конкретики.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверятьВ дни мартовского новолуния не рекомендовано брать в долг или оформлять кредит, потому что можно попасть в долговую яму и долго придется возвращать одолженные деньги. При этом астрологи предупреждают, что давать в долг можно только очень надежным людям – есть большая угроза невозвращения.

Во время новолуния усиливается угроза стать жертвой мошенников с печальными последствиями. Поэтому категорически нельзя заключать никакие соглашения, договоры, в общем не следует в это время ничего подписывать.

Новолуние в марте: что ждет знаки Зодиака 13 марта

Овен: гороскоп на 13 марта 2021 года

Усталость, постороннее влияние или неблагоприятное стечение обстоятельств может негативно сказаться на деятельности. Постарайтесь быть целеустремленными и собранными, не отвлекаться на второстепенные детали.

Телец: гороскоп на 13 марта 2021 года

Астрологи советуют спланировать день с самого утра, чтобы не тратиться на мелочи. Во второй половине дня, возможно, придется заняться домашними проблемами. Если есть планы осуществить покупку, не откладывайте.

Близнецы: гороскоп на 13 марта 2021 года

В этот день возможна определенная несобранность, некоторая неуверенность в правильности выбранного направления. Возможно получение важного сообщения, которое заставит вас отправиться в поездку.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые будут сказочно счастливы вместеРак: гороскоп на 13 марта 2021 года

Проведите день активно. Отличное время для различных приобретений. Особенно удачными окажутся крупные покупки, сделанные в этот день.

Лев: гороскоп на 13 марта 2021 года

Во второй половине возможны финансовые потери. Следует активно искать новые источники заработка, избегая при этом сомнительных предложений – возможен обман.

Дева: гороскоп на 13 марта 2021 года

Спорный день. Будьте осторожными и постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали. Судьба посылает вам испытания на целеустремленность и собранность.

Весы: гороскоп на 13 марта 2021 года

В целом пассивный день. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или близким.

Скорпион: гороскоп на 13 марта 2021 года

Вам придется приспосабливаться к новым обстоятельствам, проявлять то хладнокровие, то страстность. Впереди у вас долгожданная встреча с понимающим вас человеком.

Читайте такжеС ними никогда не скучно: названы три знака Зодиака, которые знают всеСтрелец: гороскоп на 13 марта 2021 года

Не пытайтесь игнорировать чужое мнение или собственную интуицию. Не стоит слишком увлекаться едой спиртными напитками.

Козерог: гороскоп на 13 марта 2021 года

Вероятно новое соблазнительное знакомство, но не спешите к очередным любовным победам. Судьба посылает вам испытания на целеустремленность и собранность.

Водолей: гороскоп на 13 марта 2021 года

Не стоит устанавливать новые отношения, торопить события или изменить привычный распорядок дня. С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям и не потакайте собственным слабостям.

Рыбы: гороскоп на 13 марта 2021 года

Можете обдумать план дальнейшей работы, запланировать отпуск, сделать необходимые мелкие покупки (но не покупайте дорогие вещи). Ежте здоровую пищу, не употребляйте алкогольных напитков.

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Автор: УНИАН