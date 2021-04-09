Новолуние 12 апреля - чем грозит / фото ua.depositphotos.com

Через несколько дней наступит апрельское новолуние. Проходить оно будет под покровительством огненного знака Зодиака Овен.

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаНоволуние – фаза ночного светила, во время которой Луна, Солнце и Земля располагаются примерно на одной прямой. При этом естественный спутник Земли располагается посередине.

В данный  момент естественный спутник Земли становится незаметным для человеческого глаза. Дело в том, что поверхность Луны сама не светится, а лишь отражает солнечный свет. И в это время она "показывает" нам свою темную сторону, не освещенную Солнцем.

Новолуние оказывает сильное влияние на все живые организмы. Многие люди, в частности, в этот период становятся подавленными и истощенными, впадают в депрессию, часто у них болит голова, резко меняется настроение.

Новолуние в апреле 2021: когда, дата

Новолуние наступит 12.04.2021 в 5:31. Это 2-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке Зодиака Овен. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 06:40, а зайдет в 20:08.

Особенность апрельского новолуния

Новолуние под управлением огненной стихии закладывает программу действий на целый год вперед. В это время стоит начинать новое, идти по нехоженым путям, завоевывать, совершать мужественные поступки, стоять на своем и вести за собой других.

Хотя во время новолуния наша энергетика находится в самой низкой точке, огненный Овен может вызвать выплеск эмоций, как положительных, так и отрицательных. В этот день растет уязвимость и особенно остро ощущается ущемление собственных интересов. Некоторые люди начинают испытывать недостаток внимания к себе.

Что можно делать в новолуние 12 апреля

Новолуние в Овне – это хорошее время, чтобы начать жизнь с чистого листа. Стоит начинать новые дела и браться за новые проекты.

Наступает хорошее время, чтобы проявить свою индивидуальность, настоять на том, чтобы делать то, что хочется, а не то, что должны. По утверждению астрологов, звезды будут этому способствовать.

Новолуние 12 апреля - что можно и нельзя делать / фото REUTERS

Удачными будут осуществленное в этот день приобретение транспортных средств, бытовой и компьютерной техники.

День хорош для занятий физическими упражнениями, начала лечебного голодания или диеты. Успешными будут поездки и путешествия, рабочие командировки, начатые в апрельское новолуние.

Что нельзя делать в новолуние 12 апреля

Апрельское новолуние характеризуется повышенной импульсивностью. Существует вероятность выплеска негативных эмоций и агрессии. Поэтому следует избегать мест и людей, чтобы не возникло конфликтов.

Читайте такжеАстрологи рассказали, какую женщину по знаку Зодиака невозможно не любитьДела, требующие точности и продуманности, лучше отложить до более благоприятного времени, ведь возрастает риск ошибочных решений из-за поспешности и необдуманных поступков.

В это новолуние надо проявлять осторожность - возрастает риск бытовых и производственных травм, особенно стоит остерегаться огня и острых предметов.

Не советуют астрологи во время апрельского новолуния заводить новые знакомства, идти на первое свидание и вообще заводить отношения.

Новолуние в апреле: что ждет знаки Зодиака 12 апреля

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака / фото zinoti.lt

Овен: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Не стоит в этот день рисковать - это может привести к финансовым потерям. Работникам бюджетной сферы следует внимательнее отнестись к своим обязанностям. Будьте готовы к неожиданному известию и изменению планов.

Телец: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Отличный день для общения, активного отдыха и развлечений. Женщин-Тельцов может ждать романтическая встреча или неожиданное радостное известие. А мужчинам-Тельцам лучше воздержаться от неоправданных трат.

Близнецы: гороскоп на 12 апреля 2021 года

День сложный, но может быть удачным, если вы спланируете его заранее. Первая половина дня благоприятна для деловой встречи. Звезды призывают вас полагаться на интуицию и собственный здравый смысл, не доверять чужому мнению.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые простят все на светеРак: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Будьте внимательны и осторожны. Приложите все усилия и при необходимости проявите фантазию для достижения поставленных целей. Проведите время с семьей. Вероятные заболевания, связанные с пищеварительной системой.

Лев: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Возможны недоразумения в отношениях или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Особенно внимательными стоит быть Львам - государственным служащим. Будьте готовы к неприятному известию и изменению планов.

Дева: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Напряженный и проблемный день. Несмотря на все невзгоды, старайтесь быть оптимистом и чаще улыбайтесь. Уделите внимание своим близким. Выразите любовь и уважение людям, которые постоянно рядом с вами.

Весы: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Распланируйте свой день с самого утра. Нерешительность и растерянность могут стать причиной неудач следующих нескольких недель. Верьте в себя и свою интуицию, не раскрывайте своих планов даже близким людям.

Скорпион: гороскоп на 12 апреля 2021 года

В этот день вероятны служебные проблемы. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху в домашней обстановке и подумайте о летнем отдыхе. Также звезды призывают не забывать о здоровье.

Читайте такжеНазваны самые упрямые знаки ЗодиакаСтрелец: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Отличный день для общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или семьей. У женщин-Стрельцов не исключено появление новых поклонников. Будут пользоваться вниманием со стороны представительниц прекрасного пола и мужчины-Стрельцы.

Козерог: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Неблагоприятный день. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Новые знакомства в этот понедельник будут иметь негативные последствия. Звезды также предостерегают от денежных вложений.

Водолей: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Неблагоприятный день для трудовой деятельности. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не дадут желаемого результата. Не чурайтесь советов и помощи друзей, родственников и просто доброжелателей.

Рыбы: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Это день обретений. Идеи и фантазии, которые придут вам на ум, могут реализоваться и принести моральное и материальное удовлетворение. Но постарайтесь не поддаваться эйфории от успехов. У Рыб-мужчин вероятна романтическая встреча.

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Автор: Алина Вишневская