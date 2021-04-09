Новолуние под управлением огненной стихии закладывает программу действий на значительный период вперед.

Через несколько дней наступит апрельское новолуние. Проходить оно будет под покровительством огненного знака Зодиака Овен.

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаНоволуние – фаза ночного светила, во время которой Луна, Солнце и Земля располагаются примерно на одной прямой. При этом естественный спутник Земли располагается посередине.

В данный момент естественный спутник Земли становится незаметным для человеческого глаза. Дело в том, что поверхность Луны сама не светится, а лишь отражает солнечный свет. И в это время она "показывает" нам свою темную сторону, не освещенную Солнцем.

Новолуние оказывает сильное влияние на все живые организмы. Многие люди, в частности, в этот период становятся подавленными и истощенными, впадают в депрессию, часто у них болит голова, резко меняется настроение.

Новолуние в апреле 2021: когда, дата

Новолуние наступит 12.04.2021 в 5:31. Это 2-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке Зодиака Овен. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 06:40, а зайдет в 20:08.

Особенность апрельского новолуния

Новолуние под управлением огненной стихии закладывает программу действий на целый год вперед. В это время стоит начинать новое, идти по нехоженым путям, завоевывать, совершать мужественные поступки, стоять на своем и вести за собой других.

Хотя во время новолуния наша энергетика находится в самой низкой точке, огненный Овен может вызвать выплеск эмоций, как положительных, так и отрицательных. В этот день растет уязвимость и особенно остро ощущается ущемление собственных интересов. Некоторые люди начинают испытывать недостаток внимания к себе.

Что можно делать в новолуние 12 апреля

Новолуние в Овне – это хорошее время, чтобы начать жизнь с чистого листа. Стоит начинать новые дела и браться за новые проекты.

Наступает хорошее время, чтобы проявить свою индивидуальность, настоять на том, чтобы делать то, что хочется, а не то, что должны. По утверждению астрологов, звезды будут этому способствовать.

Удачными будут осуществленное в этот день приобретение транспортных средств, бытовой и компьютерной техники.

День хорош для занятий физическими упражнениями, начала лечебного голодания или диеты. Успешными будут поездки и путешествия, рабочие командировки, начатые в апрельское новолуние.

Что нельзя делать в новолуние 12 апреля

Апрельское новолуние характеризуется повышенной импульсивностью. Существует вероятность выплеска негативных эмоций и агрессии. Поэтому следует избегать мест и людей, чтобы не возникло конфликтов.

Читайте такжеАстрологи рассказали, какую женщину по знаку Зодиака невозможно не любитьДела, требующие точности и продуманности, лучше отложить до более благоприятного времени, ведь возрастает риск ошибочных решений из-за поспешности и необдуманных поступков.

В это новолуние надо проявлять осторожность - возрастает риск бытовых и производственных травм, особенно стоит остерегаться огня и острых предметов.

Не советуют астрологи во время апрельского новолуния заводить новые знакомства, идти на первое свидание и вообще заводить отношения.

Новолуние в апреле: что ждет знаки Зодиака 12 апреля

Овен: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Не стоит в этот день рисковать - это может привести к финансовым потерям. Работникам бюджетной сферы следует внимательнее отнестись к своим обязанностям. Будьте готовы к неожиданному известию и изменению планов.

Телец: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Отличный день для общения, активного отдыха и развлечений. Женщин-Тельцов может ждать романтическая встреча или неожиданное радостное известие. А мужчинам-Тельцам лучше воздержаться от неоправданных трат.

Близнецы: гороскоп на 12 апреля 2021 года

День сложный, но может быть удачным, если вы спланируете его заранее. Первая половина дня благоприятна для деловой встречи. Звезды призывают вас полагаться на интуицию и собственный здравый смысл, не доверять чужому мнению.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые простят все на светеРак: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Будьте внимательны и осторожны. Приложите все усилия и при необходимости проявите фантазию для достижения поставленных целей. Проведите время с семьей. Вероятные заболевания, связанные с пищеварительной системой.

Лев: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Возможны недоразумения в отношениях или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Особенно внимательными стоит быть Львам - государственным служащим. Будьте готовы к неприятному известию и изменению планов.

Дева: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Напряженный и проблемный день. Несмотря на все невзгоды, старайтесь быть оптимистом и чаще улыбайтесь. Уделите внимание своим близким. Выразите любовь и уважение людям, которые постоянно рядом с вами.

Весы: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Распланируйте свой день с самого утра. Нерешительность и растерянность могут стать причиной неудач следующих нескольких недель. Верьте в себя и свою интуицию, не раскрывайте своих планов даже близким людям.

Скорпион: гороскоп на 12 апреля 2021 года

В этот день вероятны служебные проблемы. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху в домашней обстановке и подумайте о летнем отдыхе. Также звезды призывают не забывать о здоровье.

Читайте такжеНазваны самые упрямые знаки ЗодиакаСтрелец: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Отличный день для общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или семьей. У женщин-Стрельцов не исключено появление новых поклонников. Будут пользоваться вниманием со стороны представительниц прекрасного пола и мужчины-Стрельцы.

Козерог: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Неблагоприятный день. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Новые знакомства в этот понедельник будут иметь негативные последствия. Звезды также предостерегают от денежных вложений.

Водолей: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Неблагоприятный день для трудовой деятельности. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не дадут желаемого результата. Не чурайтесь советов и помощи друзей, родственников и просто доброжелателей.

Рыбы: гороскоп на 12 апреля 2021 года

Это день обретений. Идеи и фантазии, которые придут вам на ум, могут реализоваться и принести моральное и материальное удовлетворение. Но постарайтесь не поддаваться эйфории от успехов. У Рыб-мужчин вероятна романтическая встреча.

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Автор: Алина Вишневская