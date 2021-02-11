Новолуние - это всегда очень мощное энергетически время. Астрологи рассказали, как можно будет привлечь удачу в этот день каждому из знаков Зодиака.
Об этом пишет dailyhoro.
Овен
Овну привлечь удачу в свою жизнь поможет активность. Не откладывайте дела в долгий ящик. Новолуние в Водолее не простит людям этого Знака бездействия и лени.
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Звезды советуют Тельцам не менять свои приоритеты и расписание. Уделяйте внимание деталям.
Близнецы
Отодвиньте свои "хотелки" на второй план и позаботьтесь о людях рядом. Еще один полезный совет: в это новолуние лучше полагаться на факты, а не на домыслы.
Рак
Будьте отзывчивыми, помогайте окружающим, и тогда они помогут вам в ответ. Это должны быть не пустые обещания, а настоящие попытки оказать поддержку.
Лев
Не бойтесь спонтанных решений! Неоправданные риски приведут к краху, но внезапные романтичные поступки внесут яркость в вашу жизнь.
Дева
Девам нужно четко следовать своему распорядку дня и заниматься привычными вещами. Не нужно искать обходные пути и хитрости. Это точно не доведет до добра.
Весы
С уважением относитесь к своему времени. Нужно ценить каждую свою минуту. Также этим людям помогут тактичность и сдержанность, умение не впадать в крайности.
Скорпион
Избегайте самокритики. Помните, что вы прекрасны и фокусируйтесь на своих достоинствах.
Стрелец
Секрет успеха для Стрельцов — внесение разнообразия в свой досуг. После работы стоит заняться чем-то необычным. Это поможет забыть о невзгодах и проблемах данного дня, сфокусироваться на чем-то приятном.
Козерог
Сегодня астрологи советуют Козерогам без зазрения совести идти на хитрости ради достижения целей. Проявите расчетливость, чтобы получить свое.
Водолей
Оставьте свои обиды в прошлом. Нужно дать зажить старым ранам, сменить направление своего движения. Не исключено, что сегодня вернутся старые проблемы, о которых Водолеи хотели бы забыть.
Рыбы
Сохраняйте спокойствие в этот день. Если в дверь постучатся проблемы, решить их поможет интуиция.
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