Астрологи рассказали, как можно будет привлечь удачу каждому из знаков Зодиака.

Новолуние - это всегда очень мощное энергетически время. Астрологи рассказали, как можно будет привлечь удачу в этот день каждому из знаков Зодиака.

Об этом пишет dailyhoro.

Овен

Овну привлечь удачу в свою жизнь поможет активность. Не откладывайте дела в долгий ящик. Новолуние в Водолее не простит людям этого Знака бездействия и лени.

Звезды советуют Тельцам не менять свои приоритеты и расписание. Уделяйте внимание деталям.

Близнецы

Отодвиньте свои "хотелки" на второй план и позаботьтесь о людях рядом. Еще один полезный совет: в это новолуние лучше полагаться на факты, а не на домыслы.

Рак

Будьте отзывчивыми, помогайте окружающим, и тогда они помогут вам в ответ. Это должны быть не пустые обещания, а настоящие попытки оказать поддержку.

Лев

Не бойтесь спонтанных решений! Неоправданные риски приведут к краху, но внезапные романтичные поступки внесут яркость в вашу жизнь.

Дева

Девам нужно четко следовать своему распорядку дня и заниматься привычными вещами. Не нужно искать обходные пути и хитрости. Это точно не доведет до добра.

Весы

С уважением относитесь к своему времени. Нужно ценить каждую свою минуту. Также этим людям помогут тактичность и сдержанность, умение не впадать в крайности.

Скорпион

Избегайте самокритики. Помните, что вы прекрасны и фокусируйтесь на своих достоинствах.

Стрелец

Секрет успеха для Стрельцов — внесение разнообразия в свой досуг. После работы стоит заняться чем-то необычным. Это поможет забыть о невзгодах и проблемах данного дня, сфокусироваться на чем-то приятном.

Козерог

Сегодня астрологи советуют Козерогам без зазрения совести идти на хитрости ради достижения целей. Проявите расчетливость, чтобы получить свое.

Водолей

Оставьте свои обиды в прошлом. Нужно дать зажить старым ранам, сменить направление своего движения. Не исключено, что сегодня вернутся старые проблемы, о которых Водолеи хотели бы забыть.

Рыбы

Сохраняйте спокойствие в этот день. Если в дверь постучатся проблемы, решить их поможет интуиция.

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Автор: УНИАН