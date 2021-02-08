Что представляет собой февральское новолуние и как лучше всего провести этот день, расскажет УНИАН.

Через несколько дней, а именно – 11 февраля, наступит новолуние. Проходить данное новолуние будет в зодиакальном созвездии Водолея.

Читайте такжеЛунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни в этом месяцеНоволуние – фаза Луны, когда ночное светило, солнце и Земля находятся примерно на одной прямой. При этом Луна располагается посередине между ними.

В период новолуния Луна вовсе не видна на небе, ведь поверхность ночного светила сама собой не светится – она лишь отражает солнечный свет, словно огромное зеркало. А в момент новолуния Луна "показывает" нам свою темную сторону, которая не освещается Солнцем.

Новолуние оказывает определенное влияние на все живые организмы, в том числе и на человека. В целом оно может влиять на человеческий организм в течение нескольких дней. Так, в данный период человек чувствует себя подавленным, истощенным, часто наблюдаются головные боли, резкие изменения настроения, стрессы и депрессия.

Новолуние в феврале 2021: когда, дата

Новолуние наступит 11.02.2021 в 21:06. Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Водолей. Процент освещенности Луны составит 0%. Восход Луны в 07:36, а закат в 16:30.

Особенность февральского новолуния

Луна в Водолее жаждет эмоциональной свободы, поэтому в эти дни многих людей могут смутить странные и нехарактерные эмоции, которые будут их захлестывать. Обычной будет частая смена настроения.

В момент февральского новолуния захочется изменить привычки, разрушить стереотипы. В дни Водолея для человека существует возможность полностью реализоваться. Под этим знаком можно браться за любое интересное дело.

Что можно делать в новолуние 11 февраля

Особенно чувствительным людям во время данного новолуния нужно чаще быть в компании, в коллективе. Это поможет понять свои чувства и освободиться от таких негативных эмоций, как страх, гнев, ревность.

В дни Водолея для человека существует возможность полностью реализоваться. Под этим зодиакальным знаком можно заниматься любым интересным делом.

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и приобретением новых знаний. Хорошо будут идти дела с недвижимостью, общественной и политической деятельностью. Благоприятный период для дел, связанных с деньгами, имуществом, торговлей.

Что нельзя делать в новолуние 11 февраля

Не стоит в новолуние строить планы, лучше дождаться следующего лунного месяца. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное для этого время, поскольку все начатое в новолуние не получит должного заряда.

Читайте такжеАстрологи назвали три главных счастливчика февраляВо время новолуния надо быть аккуратными со всем, что требует эмоций, внимания и концентрации. Новолуние – не слишком удачное время для общения с высшим руководством, государственными органами и представителями властных структур.

Если есть тяга к общению, то лучше провести время с близкими родственниками или старыми партнерами, способными дать правильный совет и оказать моральную поддержку.

Новолуние в феврале: что ждет знаки Зодиака 11 февраля

Овен: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Удачный день для учебы или творчества. Высока вероятность получить хорошее известие, что продвинет вас по пути к намеченной цели. Звезды предостерегают от торопления событий и рискованных действий. Лучше медленнее, но увереннее следовать к цели.

Телец: гороскоп на 11 февраля 2021 года

День начала творческого подъема Тельцов. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв, а ваши деловые качества отметит и оценит начальство. Смело реализовывайте идеи и планы.

Близнецы: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Благоприятный день для торговых сделок и рискованных дел. В то же время рассчитывайте на помощь друзей – это увеличит вероятность успеха. Во второй половине дня позитивные тенденции пойдут на спад. Только тактичность и дипломатия помогут вам овладеть ситуацией.

Читайте такжеЗначение имени Евгения: характер, судьба, совместимость с другими именамиРак: гороскоп на 11 февраля 2021 года

День творческого подъема. Также он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни. Ваш труд неожиданно принесет хороший результат. В целом в этот день у вас будет прекрасное самочувствие и высокая работоспособность.

Лев: гороскоп на 11 февраля 2021 года

День обещает быть удачным для студентов и преподавателей. Возможна хорошая весть, поощрение начальства, прогресс на пути к поставленной цели. Отличный день для общения с друзьями, семейных связей, сексуальных контактов.

Дева: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Хорошо будут идти дела у Дев, занимающихся коммерцией и бизнесом. Успех возможен даже в рискованных операциях. Не исключен неожиданный прорыв в профессиональной деятельности. Посвятите время общению с друзьями и членами семьи.

Весы: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. Не исключены интересные события в личной жизни. В этот день вы можете рассчитывать на помощь близких людей.

Скорпион: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Это – день перемен и повышенной активности. Звезды предупреждают о возможных потерях и убытках. Смелые решения можно будет осуществить, но желаемого результата они не дадут. Поэтому стоит прислушаться к советам старших, возможно, тогда удастся избежать ошибок.

Читайте такжеЗначение имени Илья: характер, судьба, совместимость с другими именамиСтрелец: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Будьте готовы к интересным событиям или неожиданным переменам в личной жизни. Растет ваше личное обаяние и шарм. Постарайтесь объясниться с партнером в вопросах понимания жизни. Возможны встречи со старыми знакомыми.

Козерог: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Хороший день для Козерогов, занимающихся коммерцией и бизнесом. Высока вероятность получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Однако не следует спешить дать согласие – лучше тщательно все обдумайте.

Водолей: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Вас ожидает активный трудовой день. Вероятно, что определенные просчеты или ошибки заставят вас погрузиться с головой в работу. Возможна поддержка и понимание со стороны людей, которых вы не считали своими союзниками.

Рыбы: гороскоп на 11 февраля 2021 года

Вероятны непредвиденные расходы, кражи или даже ограбления. Постарайтесь быть внимательнее, несмотря на возможную усталость от ежедневных забот. Улучшить ваше настроение может визит друзей или подарок близкого человека.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН